به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ریتا خضرزاده اظهار کرد: دوره توجیهی، آموزشی هنرمندان صنایع‌دستی تکاب با حضور بیش از ۷۰ نفر از شاغلان رشته گلیم‌بافی، چرم‌دوزی، سفال‌گری و دوخت لباس محلی در قلعه تاریخی اربابی این شهرستان برگزار شد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در این دوره توجیهی آموزشی که با مشارکت نمایندگان بنیاد علوی و برکت برگزار شد، در خصوص نحوه هزینه‌کرد تسهیلات تبصره ۱۵ و بازدیدهای دوره‌ای از تولیدات صنایع‌دستی و تلاش هنرمندان برای ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات در رشته‌های مختلف توضیحات لازم از سوی کارشناسان و مربیان ارائه شد.

او گفت: این دوره آموزشی به مدت ۲ ساعت برگزار شد.

