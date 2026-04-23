حفاظت بلندمدت آثار تاریخی شهرستان بافق در برابر آسیب موریانه

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، موریانهها یکی از مهمترین عوامل بیولوژیک آسیبرسان به بناها و محوطههای تاریخی در مناطق مرکزی و جنوبی ایران هستند.
آسیب موریانه در بناهای تاریخی خشتی زیانبار پرهزینه و غیرقابلجبران است. بنا به گزارش آسیب موریانه در تعدادی از بناهای تاریخی شهرستان بافق، همکاریهای تخصصی با واحد تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک آسیبرسان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد آغاز شد.
در این راستا عملیات تزریق محلول سمی برای کنترل موریانه در کتابخانه، موزه و رستوران وحشی بافقی و همچنین خانه تراب زاده اجرا شد. بازدیدهای اولیه برای حفاظت بلندمدت فضای گنبد و نگارههای امامزاده عبدالله بافق نیز انجام شد.
