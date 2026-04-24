۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۳

حمایت از سرمایه‌گذاران؛ اولویت توسعه گردشگری خراسان شمالی

در راستای پیشبرد اهداف توسعه گردشگری استان، سرپرست اداره سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری خراسان شمالی ضمن بازدید از پروژه‌های متعدد بخش خصوصی، بر حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران به عنوان اولویت اصلی این اداره سرمایه‌گذاری این اداره‌کل تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالله سهرابی طی بازدید میدانی از پروژه‌های فعال و در دست احداث بخش خصوصی در شهرستان‌های مختلف استان، بر عزم جدی اداره سرمایه‌گذاری این اداره‌کل برای حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه گردشگری تأکید کرد.

 سرپرست اداره سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری خراسان شمالی در این بازدیدها با اشاره به نقش حیاتی سرمایه‌گذاران خصوصی در ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری استان اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، چه در حوزه اقامتی و تفریحی و چه در بخش بوم‌گردی و صنایع‌دستی، در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد و تلاش می‌کنیم تا با رفع موانع و تسهیل فرآیندها، مسیر پیشرفت طرح‌ها را هموار سازیم.

او افزود: هدف اصلی از این بازدیدها، بررسی دقیق روند اجرایی پروژه‌ها، شناسایی چالش‌های پیش رو و ارائه راهکارهای لازم در جهت تسریع بهره‌برداری از طرح‌هاست. ما معتقدیم همکاری مؤثر با بخش خصوصی، کلید توسعه پایدار گردشگری در خراسان شمالی است.

سرپرست اداره سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری با بیان اینکه تسهیلات بانکی و تأمین زیرساخت‌ها از جمله اولویت‌های حمایتی اداره سرمایه‌گذاری این اداره‌کل است، خاطرنشان کرد: با تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید، شاهد افزایش چشمگیر ظرفیت‌های گردشگری استان، ایجاد فرصت‌های شغلی نوین و ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران خواهیم بود.

کد خبر 1405020400184
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

