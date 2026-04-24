به گزارش خبرنگار میراثآریا، عبدالله سهرابی طی بازدید میدانی از پروژههای فعال و در دست احداث بخش خصوصی در شهرستانهای مختلف استان، بر عزم جدی اداره سرمایهگذاری این ادارهکل برای حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه گردشگری تأکید کرد.
سرپرست اداره سرمایهگذاری و توسعه گردشگری خراسان شمالی در این بازدیدها با اشاره به نقش حیاتی سرمایهگذاران خصوصی در ارتقای زیرساختها و خدمات گردشگری استان اظهار کرد: حمایت از سرمایهگذاران، چه در حوزه اقامتی و تفریحی و چه در بخش بومگردی و صنایعدستی، در اولویت برنامههای ما قرار دارد و تلاش میکنیم تا با رفع موانع و تسهیل فرآیندها، مسیر پیشرفت طرحها را هموار سازیم.
او افزود: هدف اصلی از این بازدیدها، بررسی دقیق روند اجرایی پروژهها، شناسایی چالشهای پیش رو و ارائه راهکارهای لازم در جهت تسریع بهرهبرداری از طرحهاست. ما معتقدیم همکاری مؤثر با بخش خصوصی، کلید توسعه پایدار گردشگری در خراسان شمالی است.
سرپرست اداره سرمایهگذاری و توسعه گردشگری با بیان اینکه تسهیلات بانکی و تأمین زیرساختها از جمله اولویتهای حمایتی اداره سرمایهگذاری این ادارهکل است، خاطرنشان کرد: با تکمیل و راهاندازی طرحهای سرمایهگذاری جدید، شاهد افزایش چشمگیر ظرفیتهای گردشگری استان، ایجاد فرصتهای شغلی نوین و ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران خواهیم بود.
