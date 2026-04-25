بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مریم مهدوی روز پنجشنبه 3 اردیبهشت 1405 در تشریح این اقدامات گفت: در نوروز گذشته علیرغم محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی، دستگاههای خدماترسان کمر به خدمت بسته و با محوریت «نوروزِ وفاق و همدلی»، آغوش گرم استان قزوین را به روی میهمانان و مسافران نوروزی گشودند و در میانه سختیها، حماسهای از ایثار و انسجام را در کهنشهر قزوین رقم زدند. این ستاد با درک حساسیتهای برهه کنونی، تمام توان خود را به کار بست تا با تاسی از فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی که مهمترین وظیفه مسئولان خدمت به مردم است و با ایجاد فضایی سرشار از آرامش، امنیت و معنویت ثابت کند که مسیر خدمت به مردم و صیانت از میراث کهن این سرزمین تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین افزود: این تلاشهای شبانه روزی منجر به ثبت کارنامهای درخشان شد و اقداماتی چون تجلی عشق به وطن در قاب خوشنویسی نمایشگاه ایران جان، تشکیل زنجیرهی انسانی راهنمایان گردشگری و برگزاری رویداد گردشگری تور تمدن در محکومیت آسیب به آثار تاریخی، ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی در موکب های عزاداری این ادارهکل و میزبانی هنرمندانه از گردشگران با برپایی نمایشگاه های نوروزی صنایعدستی و هنرهای سنتی را رقم زد تا استان قزوین همواره مامن آرامش و مقصد محبوب گردشگران باقی بماند.
برپایی موکبهای عزادارای با ارائه خدمات پذیرایی و فرهنگی
سرپرست میراثفرهنگی استان با اشاره به برپایی موکبهای عزاداری این ادارهکل برای پذیرایی و ارائه خدمات فرهنگی به میهمانان ورودی به استان در ایام نوروز گفت: در روزهایی که عطر شهادتِ رهبر فرزانه انقلاب در فضای میهن پیچید، این ادارهکل در راستای تجدید عهد با آرمانها و تداوم راه آن شهید والامقام و بیعت مقتدرانه خود با رهبر جدید انقلاب حضرت آیتالله مجتبی خامنهای اقدام به برپایی موکبهای میثاق با ولایت نمود تا فضایی برای تبلور ارادت جامعهی میراث فرهنگی استان به آرمانهای انقلاب فراهم آورد و این مسیر از نخستین روزهای نوروز با برپایی موکبهای فرهنگی و پذیرایی با عنوان «چو ایران نباشد تن من مباد» در میدان مینودر برای ارائه خدمات به میهمانان نوروزی آغاز شد و با برگزاری موکبهای عزاداری با عنوان «بعثت خون» بهمدت دو شب متوالی همزمان با ایام اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی در قزوین و برپایی موکب «شهدای جنگ رمضان» بهمدت سه شب در محوطه اداره میراثفرهنگی شهرستان تاکستان برای میزبانی از عاشقان ولایت تداوم یافت تا ایستگاههای خدمت به کانونهای ترویج فرهنگ ایثار بدل شوند.
نمایشگاه آثار «ایران جان، عشق جاویدان»
مهدوی در ادامه به نقش هنر در تقویت روحیه ملی اشاره کرد و گفت: با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آثار هنرمندان خوشنویسی استان در پویش «ایران جان، عشق جاویدان» در ایام نوروز حیاط عالی قاپو برگزار شد. این نمایشگاه با تمرکز بر مفاهیم والای حبِ وطن و تجلی ایثار، توانست پیوندی عمیق میان آثار هنری و ارادت به میهن ایجاد نموده و روح همدلی را در میان بازدیدکنندگان تقویت کند.
حضور در تجمعات شبانه مردمی و میثاق با ولایت
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، حضور در صحنه برای دفاع از آرمانهای میهن و عزت و هویت ایرانی در همراهی با مردم را از وظایف اصلی مدیران فرهنگی دانست و تصریح کرد: این ادارهکل همگام با عاشقان ولایت و مردم ولایتمدار قزوین در کنار سنایر مدیران فرهنگی استان در تجمعات شبانه برای محکوم کردن جنایات دشمن حضور یافته و با شرکت در مراسم اربعین رهبر شهید بار دیگر بر میثاق ابدی خود با آرمانهای انقلاب و رهبری تأکید کرد.
او همچنین با اشاره به اقدامات صیانتی این ادارهکل افزود: در این ایام جامعه راهنمایان گردشگری استان در حرکتی نمادین و اثرگذار، اقدام به تشکیل زنجیره انسانی در تعدادی از بناهای تاریخی شهر قزوین نمودند و رویداد گردشگری تور تمدن نیز با حضور تعدادی از دانشجویان داخلی و خارجی با هدف محکومیت
جنایات متجاوزان و آسیبهای وارد شده به ابنیه تاریخی در این ایام برگزار شد که نشان دهنده این است که دوستداران و حافظان تاریخ و تمدن این سرزمین در پاسداری از شناسنامه فرهنگی ایران محکم ایستاده اند.
تخفیف ۵۰ درصدی مراکز اقامتی برای آسیبدیدگان جنگ
او همچنین در خصوص اقدامات حمایتی این ادارهکل اظهار کرد: در راستای همدلی مؤمنانه جامعه اقامتی استان با هموطنانی که در جریان جنگ اخیر دچار آسیب شدند طرح تخفیف ۵۰ درصدی مراکز اقامتی استان به اجرا درآمد تا ظرفیتهای گردشگری استان در خدمت کاهش آلام مردم عزیز و اسکان هموطنان قرار گیرد.
هنرمندان صنایعدستی قزوین پای کار ایران
او در تشریح نقش کلیدی جامعه هنری استان در این ایام اظهار کرد: با هدف میزبانی هنرمندانه از میهمانان ورودی به استان و ایجاد نشاط اجتماعی در مجموعه دولتخانه صفوی، نمایشگاه نوروزی صنایعدستی در مجموعه تاریخی دولتخانه صفوی و بیش از ۳۵رورک شاپ در بناهای تاریخی استان برگزار شد تا پیام پویایی هنر اصیل ایرانی حتی در سختترین شرایط کشور مخابره گردد.
تحویل سند تکبرگ کاخ چهلستون
در حوزهی تثبیت مالکیت آثار ملی، سرپرست ادارهکل از یک دستاورد حقوقی مهم در ایام گفت و افزود: با حضور معاون محترم قوه قضائیه، سند تکبرگ کاخ چهلستون در ایام نوروز رسماً تحویل گرفته شد که این اقدام در شرایط ویژه کشور، گامی بلند در راستای صیانت از حقوق بیتالمال و حفاظت قانونی از این اثر شاخص تاریخی استان محسوب میشود.
سرپرست میراثفرهنگی استان در ادامه به استمرار خدمات دولتی در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تاکستان با برپایی "میز خدمت" در تجمعات مردمی، پاسخگوی نیازهای شهروندان بود.
او افزود: همچنین برای تقویت روحیه نشاط اجتماعی، قلعه الموت در آستانه جهانی شدن در همه ایام هفته و سایر بناهای تاریخی تحت پوشش این ادارهکل در روزهای پایانی هفته به روی علاقمندان بازگشایی شد.
رویداد «مینودر برای ایران» و پاسداشت فرشتگان میناب
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی با یادآوری سوگ کودکان شهید در فاجعه میناب گفت: رویداد فرهنگی «مینودر برای ایران»در مجموعه دولتخانه صفوی با هدف پاسداشت یاد و خاطر فرشتگان آسمانی میناب برگزار شد، این برنامه فضایی معنوی برای همدلی مردم و هنرمندان فراهم آورد تا یاد مظلومیت این کودکان در حافظه تاریخی شهر جاری بماند.
او همچنین با اشاره به برنامههای فرهنگیاجتماعی دهه کرامت خاطرنشان کرد رویداد فرزندان ایران، حافظان میراث در محوطه کاروانسرای آوج و همایش بزرگ «دختران مینودری» همراه با نمایشگاه صنایعدستی و برنامههای متنوع فرهنگی با هدف ایجاد شور و نشاط معنوی در میان دختران قزوینی، پایانبخش سلسله برنامههای این ایام در تلاقی میراث و معنویت خواهد بود.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین در جمعبندی این اقدامات تأکید کرد: مجموعه فعالیتهای صورت گرفته نشان داد که «هویت تاریخی» و «فرهنگ ایثار» دو مولفهی جداییناپذیر در مدیریت فرهنگی استان هستند. ما بر این باوریم که ایستادگی در سنگر صیانت از آثار نیاکان، زمانی معنای حقیقی مییابد که با خدمت به مردم و وفاداری به آرمانهای والای وطن گره بخورد.
