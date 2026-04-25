به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز شنبه ۵ اردیبهشت ماه در ارتفاعات زاگرس، غرب کرمانشاه، ایلام، غرب خوزستان، شمال فارس، ارتفاعات کرمان، یزد و خراسان جنوبی افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیاییان افزود: علاوه بر این، در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین در مناطقی از گیلان، مازندران و گلستان، شرایط جوی با ابرناکی، وزش باد و رگبار و رعد و برق همراه خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی ادامه داد: فردا یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه در سواحل دریای خزر و خراسان شمالی رگبار پراکنده ادامه خواهد داشت.

او بیان کرد: با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، در مناطقی از نوار غربی، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های قزوین، البرز، تهران، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان یادآور شد: در این روز، در غرب کرمانشاه و شمال ایلام، بارش‌ها از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: روز دوشنبه ۷ و سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه نیز بارش‌ها در نوار غربی، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر و خراسان شمالی ادامه خواهد داشت، همچنین در استان بوشهر و ارتفاعات فارس نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

صادق ضیائیان تصریح کرد: روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه در استان‌های کرمانشاه، شمال ایلام و شمال آذربایجان غربی و روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه در شرق کرمانشاه، شمال ایلام، لرستان، همدان، غرب استان مرکزی و جنوب قزوین، بارش‌ها شدت خواهد داشت.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز ۵ اردیبهشت ماه صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش باد پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا نیز در کمینه به ۱۵ و در بیشینه به ۲۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.

