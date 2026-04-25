میراث‌آریا- جاده که از مسیر اصلی جدا می‌شود، کم‌کم نشانه‌های یک سفر متفاوت پدیدار می‌شود. پیچ‌ها آرام‌تر می‌شوند، درختان بلندتر و هوا خنک‌تر. مسیر حدود ۶۰ کیلومتری تا سیاه‌رودبار از مرکز استان، فقط یک فاصله جغرافیایی نیست؛ عبوری است از هیاهوی روزمره به سکوتی که در دل خود حرف‌های زیادی دارد.

روستای سیاه‌رودبار که در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان دهکده ملی صنایع‌دستی به ثبت رسیده، امروز بیش از گذشته موردتوجه قرارگرفته و ظرفیت‌های آن در مسیر معرفی و توسعه قرار دارد.

در این سفر، همراهی با فریدون فعالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان، فرصتی بود برای دیدن روستا نه از زاویه آمار و گزارش، بلکه از دریچه تجربه. آنچه در نگاه اول جلب‌توجه می‌کند، همان طبیعتی است که انتظارش می‌رود؛ جنگل‌های سرسبز، چشم‌اندازهای بکر و آرامشی که در کمتر جایی می‌توان یافت. اما سیاه‌رودبار، فقط همین نیست.

فعالی در این روز در بازدید از اقامتگاه‌های بوم‌گردی، کارگاه‌های صنایع‌دستی و حمام قدیمی روستای سیاه رودبار بازدید کرد و در میان این بازدیدها، به نکته‌ای کلیدی اشاره می‌کند و می‌گوید: روستای سیاه‌رودبار دارای ظرفیت‌های نهفته و پنهانی است که در گذشته کمتر به آن‌ها توجه شده بود.

او ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این روستا، روایتگری توسط خود اهالی از داشته‌ها، آداب‌ورسوم، سبک زندگی و فرهنگ بومی است.

این روایتگری، چیزی فراتر از معرفی ساده است؛ نوعی بازآفرینی تجربه برای گردشگر. در سیاه‌رودبار، مردم فقط میزبان نیستند، بلکه راوی‌اند؛ راوی زندگی‌ای که هنوز جریان دارد.

فعالی با تأکید بر همین موضوع، به تفاوت این روستا با بسیاری از نقاط دیگر استان اشاره می‌کند و می‌گوید: در بسیاری از روستاهای استان، آنچه نگاه مخاطب را جلب می‌کند، طبیعت و ییلاقات است، اما در سیاه‌رودبار، علاوه بر زیبایی‌های طبیعی، فرهنگ مردم، صنایع‌دستی و آداب‌ورسوم نیز به‌خوبی دیده می‌شود و توجه را جلب می‌کند.

هویت زنده در هر گوشه روستا

قدم‌زدن در روستا، این تفاوت را به‌خوبی نشان می‌دهد. هر گوشه‌ای نشانه‌ای از یک هویت زنده است؛ از تعامل مردم با مهمانان تا جلوه‌های ساده اما عمیق زندگی روزمره.

در ادامه مسیر، کارگاه‌های صنایع‌دستی یکی‌یکی نمایان می‌شوند؛ فضاهایی کوچک اما پرتحرک که در آن‌ها، هنر به‌عنوان بخشی از زندگی جریان دارد. فعالی در این‌باره می‌گوید: وجود کارگاه‌های صنایع‌دستی فعال و پویا که هرکدام محصولی خاص تولید می‌کنند، از جلوه‌های مهم این روستاست.

او بر اهمیت استفاده از این ظرفیت‌ها تأکید می‌کند و می‌افزاید: ظرفیت‌های نهفته در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی این روستا، به‌خوبی توسط جامعه محلی شناسایی‌شده و موردتوجه قرار گرفته است.

این شناخت، همان نقطه‌ای است که مسیر توسعه را هموار می‌کند. وقتی یک جامعه محلی به داشته‌های خود باور داشته باشد، می‌تواند آن را به یک مزیت تبدیل کند.

فعالی در ادامه به نقش روایتگری در ارتقای تجربه گردشگران اشاره می‌کند و می‌گوید: در سطح استان و در چنین روستاهایی، نیازمند تقویت روایتگری در حوزه تاریخ و فرهنگ هستیم که می‌تواند تجربه گردشگران و بازدیدکنندگان را چند برابر کند.

او این روند را مرتبط با اقتصاد روستا می‌داند و تأکید می‌کند: توجه به این موضوع، علاوه بر ارتقای تجربه گردشگران، موجب رونق اقتصادی روستا و ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.

بااین‌حال، مسیر توسعه بدون چالش نیست. زیرساخت‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این بازدید مطرح می‌شود. فعالی دراین‌باره تصریح می‌کند: لازم است در حوزه زیرساخت‌ها، به‌ویژه در بخش گردشگری و ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی، توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

در کنار زیرساخت، موضوع آموزش نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. او می‌گوید: آموزش در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است و ارتقای کیفیت خدمات و نحوه مواجهه با گردشگران با سلایق مختلف، نیازمند مهارت‌آموزی و آموزش مستمر است.

از نقاط قابل‌توجه در سیاه‌رودبار، شکل‌گیری یک تیم منسجم در حوزه مسئولیت اجتماعی است؛ تیمی که به گفته مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، نقش هدایت بسیاری از فعالیت‌ها را برعهده دارد و توانسته مسیر توسعه روستا را هدفمندتر کند.

سیاه‌رودبار در دل جنگل‌های هیرکانی، با چشم‌اندازهایی بکر و فاصله‌ای ۲۲ کیلومتری از محور اصلی تردد استان، امروز به‌عنوان روستایی درحال‌توسعه در حوزه گردشگری شناخته می‌شود.

فعالی در پایان این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت از این روند، خاطرنشان می‌کند: برای توسعه و رفع مسائل و مشکلات این روستا، دستگاه‌های مسئول باید توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سیاه‌رودبار، امروز فقط یک مقصد طبیعی نیست؛ بلکه نمونه‌ای از پیوند فرهنگ، روایت و مشارکت محلی است. جایی که نشان می‌دهد توسعه، بیش از هر چیز، از درون یک جامعه آغاز می‌شود.

انتهای پیام/