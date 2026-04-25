بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نشست مشترک فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان و حجتالاسلام حسین مهدیان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان امروز شنبه ۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در راستای تقویت همکاریهای مشترک و همافزایی در حوزه احیای بافت تاریخی و توسعه زیرساختهای فرهنگی برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه صنایعدستی در بافت تاریخی گرگان گفت: ایجاد فروشگاههای صنایعدستی در شهر تاریخی استرآباد(گرگان) اقدامی بسیار مؤثر و ارزشمند در مسیر رونق این حوزه و حمایت از هنرمندان بومی است.
فریدون فعالی افزود: برنامهریزی کردهایم با مشارکت ادارهکل اوقاف و امور خیریه، توسعه فروشگاههای صنایعدستی در شهر تاریخی استرآباد(گرگان) را با جدیت دنبال کنیم تا علاوه بر حفظ هویت تاریخی، زمینه اشتغال و رونق اقتصادی نیز فراهم شود.
او با اشاره به تعامل مثبت میان دو دستگاه بیان کرد: تعامل بسیار سازندهای بین ادارهکل میراثفرهنگی و ادارهکل اوقاف در شهر تاریخی استرآباد(گرگان) شکلگرفته که میتواند الگوی موفقی برای سایر حوزهها باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با بیان ضرورت مشارکت بینبخشی خاطرنشان کرد: در راستای احیا و توسعه بافت تاریخی و همچنین ایجاد زیرساختهای مناسب، نیازمند مشارکت جدی دستگاههای اجرایی و خدماترسان مرتبط هستیم و بدون این همراهی، تحقق اهداف کلان دشوار خواهد بود.
او به وجود آثار شاخص تاریخی در محدوده بافت تاریخی گرگان اشاره کرد و گفت: بناهای ارزشمندی همچون مسجد جامع، مدرسه عمادیه و بازار تاریخی در شهر تاریخی استرآباد(گرگان) قرار دارند که حفظ و مرمت آنها نیازمند تأمین اعتبارات استانی و ملی است.
فعالی تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهتنهایی و با توجه به محدودیتهای اعتباری قادر به مرمت کامل این آثار نیست و لازم است سایر دستگاهها و نهادها در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.
او همچنین به ظرفیت بقاع متبرکه استان اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه زیرساختهای جدید در خالدنبی کلاله، امامزاده شیخان و امامزاده روشنآباد، نیازمند تعریف و اجرای طرحهای مشارکتی هستیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان افزود: آمادگی داریم برای توسعه این بقاع متبرکه، با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و در تعامل با ادارهکل اوقاف، همکاریهای لازم را انجام دهیم.
در ادامه این نشست، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان با اشاره به اقدامات انجامشده در بافت تاریخی گرگان گفت: پروژههای خوبی با مشارکت بخش خصوصی در شهر تاریخی استرآباد(گرگان) آغاز شده که نشاندهنده ظرفیت بالای این محدوده برای سرمایهگذاری است.
حجتالاسلام حسین مهدیان افزود: تمام تلاش ما در راستای حفظ، صیانت و احیای بافت تاریخی و ارزشمند شهر گرگان است و این موضوع را بهعنوان یک اولویت جدی دنبال میکنیم.
او با تأکید بر تداوم همکاریها بیان کرد: آمادگی داریم در سال جدید، با مشارکت ادارهکل میراثفرهنگی، پروژههای مشترک جدیدی را در راستای احیای بافت تاریخی گرگان آغاز کنیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان با اشاره به اهمیت اقدامات فرهنگی در این حوزه گفت: ایجاد گذر فرهنگ و هنر در بافت تاریخی، اقدامی بسیار مثبت و اثرگذار است که میتواند به ارتقای هویت فرهنگی و جذب گردشگر کمک کند.
او نقش دستگاههای متولی را کلیدی دانست و بیان کرد: دستگاههای مسئول در بافت تاریخی باید نقش اساسی، میدانی و فعال در مسیر احیای این اثر ارزشمند ایفا کنند تا نتایج ملموستری حاصل شود.
حجتالاسلام مهدیان در پایان خاطرنشان کرد: احیای بافت تاریخی و پروژههایی که در این محدوده آغازشده، نقش مهمی در رونق فضای کسبوکار داشته و میتواند به توسعه اقتصادی پایدار در شهر گرگان منجر شود.
