به گزارش خبرنگار میراث آریا، در ابلاغ سیدجواد موسوی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی برای علی اکبر احمد زاده آمده است: نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ بهعنوان سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گلبهار منصوب میشوید.
انتظار میرود در راستای قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، منشور اخلاقی دولت چهاردهم در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای ادارهکل، با برنامهریزی دقیق و ساماندهی مناسب و بهرهگیری از توان صاحبنظران و کارشناسان اهتمام لازم به عمل آورید.
علی اکبر احمدزاده در کارنامه خود رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای مشهد مقدس، طرقبه شاندیز، رئیس حوزه مدیرکل استان خراسان رضوی، رئیس گروه آموزش و بازاریابی و توسعه گردشگری استان، مسئول دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان، مسئول امور هتل آپارتمانها و مسئول آموزش استان را در کارنامه خود دارد.
