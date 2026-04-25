آزادراه پردیس - تهران بازگشایی شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، از بازگشایی آزادراه پردیس- تهران پس از وقوع حادثه رانشی خبر داد و گفت: این محور با انجام عملیات سریع آواربرداری، هم‌اکنون زیر عبور ترافیک قرار گرفته است.

هوشنگ بازوند در پی وقوع حادثه رانشی در آزادراه پردیس- تهران که منجر به انسداد موقت این مسیر شد، با حضور میدانی در محل حادثه، ابعاد خسارت را مورد بررسی قرار داد و دستورات لازم را برای تسریع در پاکسازی، بازگشایی و ایمن‌سازی محدوده صادر کرد.

او گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های اجرایی شرکت احداث آزادراه با همکاری نیروهای اورژانس و اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران در محل حاضر شدند و عملیات آواربرداری را آغاز کردند.

بازوند یادآور شد: با بسیج فوری نیروهای عملیاتی و تلاش مستمر عوامل حاضر در صحنه، عملیات پاکسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و پس از ایمن‌سازی کامل مسیر، آزادراه پردیس- تهران مجدداً بازگشایی شد و هم‌اکنون تردد در این محور برقرار است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی گزارش نشده است.

انتهای پیام/