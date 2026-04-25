به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق شیخی بیان کرد: همزمان با فرارسیدن روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، عملیات نصب و راه‌اندازی سامانه‌های دوربین‌های مداربسته و تجهیزات کنترل الکتریکی در مجموعه تاریخی کول‌فرح و پایگاه میراث ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه (آیاپیر) به اتمام رسید.

سرپرست پایگاه میراث ملی منظر فرهنگی و تاریخی ایذه اضافه کرد: این اقدام گامی مهم در راستای ارتقای امنیت و حفاظت از این آثار ارزشمند در سطح ملی و جهانی محسوب می‌شود.

او افزود: با هدف ارتقای ضریب امنیتی و بهبود حفاظت از محوطه‌های تاریخی، عملیات نصب و راه‌اندازی سیستم‌های دوربین‌های مداربسته و تجهیزات کنترل الکتریکی در این مجموعه به‌طور کامل اجرا شد.

شیخی ادامه داد: این طرح شامل نصب دوربین‌های ثابت و چرخشی است که پس از مطالعات کارشناسی، آسیب‌شناسی دقیق و تهیه نقشه‌های تاسیسات الکتریکی و حفاظتی، با اعتبارات استانی و با حمایت مدیرکل محترم میراث فرهنگی خوزستان و نظارت و برنامه‌ریزی دفتر فنی اداره کل و نیز هماهنگی اداره میراث فرهنگی شهرستان به ثمر نشست.

او با اشاره به جایگاه ویژه منظر تاریخی و فرهنگی ایذه در مسیر ثبت جهانی، خاطرنشان کرد: با تکمیل فاز نخست این پروژه، امکان پایش و حفاظت متمرکز محوطه از طریق اتاق کنترل فراهم شده است. همچنین، بهسازی و ارتقای سامانه‌های حفاظتی و تجهیزات نظارتی برای سایر محوطه‌ها و مجموعه‌های قابل بازدید در برنامه آینده پایگاه قرار دارد تا ضمن افزایش ایمنی، زمینه توسعه گردشگری نیز فراهم شود.

مجموعه تاریخی کول‌فرح که در سال ۱۳۱۰ شمسی به‌عنوان اثری منحصربه‌فرد از دوران ایلام در فهرست آثار ملی ثبت شده است، در زبان بختیاری به معنای «تنگه باز» شناخته می‌شود. این محوطه علاوه بر سابقه کهن حضور انسان تا ۲۰ هزار سال پیش، به دلیل وجود شش نقش‌برجسته شاخص از دوره ایلامی، امروزه به‌عنوان یکی از مراکز مهم هنر نقوش برجسته، پذیرای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی در این روز جهانی و سایر ایام سال است.

