به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در شب میلاد باسعادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع) اجتماع بزرگ «جان فدایان برای ایران امام رضایی» در کلانشهر اهواز و با حضور گسترده مردم بصیر و خادمان آستان قدس رضوی به اجرا درآمد.

در این مراسم که در بلوار آیت الله بهبهانی جنب شهربازی اهواز برگزار شد مردم همیشه در صحنه کلانشهر اهواز با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

در این شب موکب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با همکاری حوزه مقاومت بسیج کارمندی شهید عراقی و پایگاه مقاومت بسیج این اداره‌کل همزمان با برگزاری مراسم «جان فدایان برای ایران امام رضایی» در بلوار آیت‌الله بهبهانی اهواز برپا شد.

این موکب با هدف خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی و ترویج فرهنگ رضوی و روحیه همبستگی و وفاق ملی دایر شد.

در این موکب، کارکنان و بسیجیان اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان با ارایه خدمات فرهنگی و پذیرایی از شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم میزبان عاشقان و ارادتمندان حضرت امام رضا (ع) بودند.

مراسم «جان فدایان برای ایران امام رضایی» با حضور گسترده مردم در بلوار آیت‌الله بهبهانی اهواز برگزار شد و مواکب مختلف مردمی و دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها در خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان مشارکت داشتند.

