برگزاری کارگاه آموزشی مرمت و حفاظت از ابنیه تاریخی در شهرستان اردکان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه آموزشی مرمت و حفاظت از ابنیه تاریخی روز سوم ادیبهشت، با حضور مجاهد کرباسی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان و جمعی از علاقه‌مندان حوزه معماری در محل موزه مفاخر اردکان با هدف ترویج دانش حفاظت از میراث‌فرهنگی و آشنایی با روش‌های اصولی مرمت بناهای تاریخی برگزار شد.

این کارگاه آموزشی توسط اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان، با همکاری گروه مرمت و معماری بارو و موزه مفاخر اجرا شد.

در این کارگاه تخصصی، شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با ویژگی‌های معماری بومی و ارزش‌های تاریخی بناها، با سرفصل‌های آموزشی کاربردی در خصوص نحوه مرمت و حفاظت از بافت‌های تاریخی آشنا شدند.

تدریس این کارگاه آموزشی را عباس تشکری بر عهده داشت که با ارائه نکات تخصصی و تجربیات خود، نقش مؤثری در ارتقای دانش شرکت‌کنندگان درزمینه‌ی فنون مرمت ایفا کرد.

