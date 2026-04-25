به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب بیان کرد: کارگاه یک‌روزه «حمایت و توسعه کسب‌وکارهای روستایی و محلی در گردشگری» با مشارکت گروهی از فعالان این صنعت، شامل دهیاران، مدیران و تسهیلگران توسعه روستا، ساکنان جوامع محلی، کارشناسان و مشاوران توسعه روستایی و گردشگری، فعالان حوزه بوم‌گردی و کارآفرینان بالقوه برگزار شد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی افزود: در این دوره آموزشی بیش از ۲۰ نفر از فراگیران سراسر استان حضور داشتند و سرفصل‌های آموزشی تخصصی توسط بهزاد چوپانکاره از مدرسین باتجربه کشوری ارائه شد.

او ادامه داد: موضوعات مطرح‌شده در این کارگاه شامل «تعاریف، مفاهیم و گونه‌های گردشگری روستایی»، «نقش نهادهای مسئول محلی»، «مدل‌های کسب‌وکار در گردشگری روستایی»، «بازاریابی گردشگری روستایی» و «الگوی مشارکتی در توسعه پایدار گردشگری روستایی» بود.

عرب هدف از برگزاری دوره‌های آموزش توانمندسازی جوامع محلی در صنعت گردشگری را افزایش دانش، مهارت و آمادگی جوامع روستایی برای ورود حرفه‌ای و پایدار به عرصه گردشگری دانست.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی افزود: مهم‌ترین اهداف این آموزش‌ها شامل تشویق به ایجاد کسب‌وکارهای محلی و تبدیل ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی روستاها به فرصت‌های اقتصادی پایدار، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و افزایش رضایت گردشگران، جلوگیری از مهاجرت روستایی از طریق ایجاد درآمد پایدار و اشتغال‌زایی، تقویت مشارکت جامعه محلی در برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری به‌صورت مشارکتی، حفظ هویت فرهنگی و ارزش‌های بومی همراه با بهره‌برداری مسئولانه از منابع طبیعی و توانمندسازی دهیاران، تسهیلگران و کارآفرینان برای هدایت درست پروژه‌های گردشگری است.

انتهای پیام/