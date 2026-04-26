نشست گروه کاری گردشگری استان اصفهان برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا اکبری امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر گفت: اولین نشست گروه کاری گردشگری استان در سال ۱۴۰۵ بهمنظور بررسی طرحهای سرمایهگذاری، با حضور مدیران کل استانداری و دستگاههای ذیربط تشکیل شد.
رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان ادامه داد: در این نشست هفت طرح سرمایهگذاری بالغبر شش همت حجم سرمایهگذاری و با اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر موردبررسی قرار گرفت.
اکبری افزود: طرحهای ارائهشده در این نشست شامل یک سفرهخانه سنتی در شهرستان ورزنه، یک مجتمع گردشگری در نطنز، یک محوطه گردشگری در سمیرم، یک اردوگاه گردشگری و یک مجتمع گردشگری در آران و بیدگل، یک هتل پنج ستاره در اصفهان و یک مجتمع گردشگری در لنجان بود که موردبررسی قرار گرفت.
رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری در حوزه سرمایهگذاری، بر همافزایی دستگاههای استان درروند اجرایی و همکاری در رفع مشکلات سرمایهگذاران نیز تاکید کرد.
