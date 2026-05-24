تقدیر از عملکرد کاشان؛ شهرستان نمونه کشور در حوزه آمادگی و خدمات نوروزی شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کاشان که همواره به‌عنوان نگین درخشان میراث‌فرهنگی و مهد تمدن‌های کهن ایران‌زمین شناخته می‌شود، در عرصه مدیریت کلان میراث‌فرهنگی کشور نیز بار دیگر خوش درخشید. بر اساس ارزیابی‌های دقیق و کارشناسانه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در خصوص نحوه خدمات‌رسانی، میزان آمادگی ابنیه تاریخی و کیفیت اجرای فعالیت‌های ستاد سفر، شهرستان کاشان موفق شد عنوان شهرستان نمونه کشور در نوروز ۱۴۰۵ را از آن خود کند.

این دستاورد ملی در حالی رقم خورد که در روز ۱ خردادماه و در آیین ویژه‌ای با حضور دکتر دارابی، قائم‌مقام عالی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیران کل میراث‌فرهنگی استان‌ها و مسئولان پایگاه‌های میراث‌فرهنگی سراسر کشور، از علیرضا عبدالله زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان، به دلیل تدابیر شایسته و اقدامات مؤثر برای آماده‌سازی شایسته مجموعه‌های تاریخی، ساماندهی ظرفیت‌های گردشگری و ارتقای سطح رضایتمندی مسافران نوروزی، تقدیر شد.

انتخاب کاشان به‌عنوان شهرستان نمونه، حاصل راهبردی هوشمندانه در حوزه حفاظت از میراث ملموس و ناملموس، ایمن‌سازی بناهای تاریخی و بسترسازی برای تجربه‌ای متفاوت از گردشگری فرهنگی برای مسافران نوروزی است.

علیرضا عبدالله زاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه دارالمؤمنین در سپهر فرهنگی ایران، موفقیت اخیر را نتیجه هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شهرستان، تلاش شبانه‌روزی کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی و مشارکت فعال بخش خصوصی دانست.

عبدالله زاده با تأکید بر این موضوع که هدف اصلی در ایام نوروز، نه‌تنها ارائه خدمات رفاهی، بلکه انتقال صحیح مفاهیم هویتی و تاریخی به نسل جدید و گردشگران بین‌المللی بوده است، ادامه داد: نگاه ما به بناهای تاریخی، نگاهی پویا وزنده است که باید در خدمت فرهنگ و تمدن شهر قرار گیرد. کسب این عنوان کشوری، مسئولیتی مضاعف برای مجموعه میراث‌فرهنگی کاشان ایجاد کرده است تا در جهت حفظ و حراست بیش‌ازپیش از این میراث ماندگار و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های گردشگری، گام‌های بلندتری برداشته شود.

گفتنی است که عملکرد اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان در نوروز ۱۴۰۵ با معیارهایی نظیر بهبود استانداردهای ایمنی بناها، نظم در مدیریت بازدیدکنندگان در مجموعه‌هایی نظیر باغ جهانی فین و خانه‌های تاریخی، و برگزاری رویدادهای فرهنگی متنوع، مورد تحسین کارشناسان و ناظران ارشد وزارتخانه قرار گرفت که این امر منجر به تثبیت جایگاه کاشان به‌عنوان الگوی موفق مدیریت میراث‌فرهنگی در سطح کشور شده است.

