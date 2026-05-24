به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهر اصفهان، نگین درخشان تمدن ایران‌زمین، در آستانه یکی از خاطره‌انگیزترین رویدادهای سال‌های اخیر خود قرار دارد؛ جریان دوباره حیات در رگ‌های خشکیده زاینده‌رود که گویی بازگشت جان به کالبد نصف جهان است، بار دیگر نویدبخش روزهایی سرشار از طراوت برای پایتخت فرهنگ و هنر ایران شده است.

امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، در تشریح جزئیات این خبر مسرت‌بخش گفت: با تکیه‌بر همت و تدابیر اتخاذشده در مدیریت منابع آبی استان و باهدف احیای چشم‌اندازهای طبیعی و تاریخی شهر، جریان آب در بستر زاینده‌رود از روز یکشنبه دهم خردادماه سال ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی برقرار خواهد شد و این رودخانه خروشان، بار دیگر آینه‌دار شکوه معماری پل‌های تاریخی اصفهان نظیر سی‌وسه‌پل و خواجو خواهد شد.

کرم‌زاده با اشاره به پیوند ناگسستنی میان زاینده‌رود و هویت تاریخی شهر اصفهان، ادامه داد: جاری شدن آب، صرفاً یک پدیده طبیعی نیست بلکه دمیدن روحی تازه در کالبد صنعت گردشگری استان است که می‌تواند نشاط اجتماعی و پویایی اقتصادی را به همراه داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در ادامه سخنان خود افزود: این لحظه تاریخی، فرصتی استثنایی برای میزبانی از گردشگران داخلی و دوستداران فرهنگ اصیل ایرانی است تا با حضور در این شهر، شاهد پیوند تمدن کهن ایران با طبیعت زنده باشند و لحظاتی مملو از آرامش را در کنار بستر فیروزه‌ای این رودخانه سپری کنند.

او پیرامون آمادگی زیرساخت‌های گردشگری برای استقبال از مسافران تصریح کرد: تمامی ستادهای تسهیلات سفر و واحدهای اقامتی، پذیرایی و خدماتی استان اصفهان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا با ارائه بهترین خدمات، میزبانی شایسته‌ای از هم‌وطنانی که از اقصی نقاط ایران به اصفهان سفر می‌کنند به عمل‌آورند.

کرم‌زاده افزود: هدف ما این است که هر گردشگر در این ایام، تجربه‌ای متمایز و به‌یادماندنی از اصفهان باشکوه و زاینده‌رودِ جاری را با خود به ارمغان ببرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با دعوت صمیمانه از عموم مردم ایران اظهار کرد: از تمامی هم‌وطنان عزیز دعوت می‌کنم تا برای سپری کردن لحظاتی فرح‌بخش و بهره‌مندی از هوای لطیف اصفهان که با جاری شدن زاینده‌رود جانی دوباره می‌گیرد، این دیار کهن را مقصد سفر خود قرار دهند.

او تأکید کرد: امیدواریم این رویداد فرخنده، سرآغاز فصل جدیدی از رونق گردشگری و شادابی در قلب ایران باشد و اصفهان همچون همیشه به‌عنوان میزبانی مهربان، خاطراتی درخشان در اذهان بازدیدکنندگان نقش ببندد.

انتهای پیام/