بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هاجر شریفی رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز امروز ۳ اردیبهشتماه با اعلام این مطلب گفت: اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز با بهرهگیری از فرصت هفته میراثفرهنگی و روز جهانی موزهها، با اجرای سلسله برنامههایی از نشستهای علمی واکاوی ابعاد هویتی بناهای تاریخی تا آیینهای تقدیر از فعالان حوزه موزهداری، گامی بلند بهمنظور ترویج فرهنگ پاسداشت میراث کهن این سرزمین برداشته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز، با گرامیداشت این مناسبت جهانی، برگزاری مجموعه نشستهای تخصصی و آیینهای تقدیر از فعالان حوزه میراث و موزهداری را بخشی از راهبرد این اداره برای افزایش مشارکت مردمی و گسترش فرهنگ پاسداشت آثار تاریخی دانست.
شریفی در تبیین برنامههای این هفته، با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی منطقه، از افتتاح موزه آستان مقدس آقاعلیعباس(ع) خبر داد و افزود: این موزه یکی از ظرفیتهای بسیار مهم فرهنگی منطقه محسوب میشود که افتتاح آن میتواند نقش مؤثری در معرفی تاریخ و باورهای عمیق مردم این خطه به گردشگران و پژوهشگران ایفا کند.
او با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از دانش نخبگان برای واکاوی ابعاد تاریخی بناهای ارزشمند نطنز، به برگزاری نشست تخصصی مجموعه شیخ عبدالصمد اشاره کرد که در تاریخ سیام اردیبهشتماه با حضور مقامات ارشد شهرستان، اساتید دانشگاهی و دانشجویان برگزار شد. در این نشست علمی که باهدف بررسی ابعاد تاریخی و معماری این اثر شاخص برپا گردید، دکتر مشهدی نوشآبادی و دکتر غیاثیان از اساتید دانشگاه کاشان، به ایراد سخنرانی پیرامون ویژگیهای منحصربهفرد معماری، هویت فرهنگی و جایگاه این مجموعه در میراث غنی نطنز پرداختند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز ادامه داد: حضور پررنگ دانشجویان و پژوهشگران در این نشست، جلوهای از دغدغهمندی جامعه نسبت به حفظ میراث تاریخی بود که با بازدید میدانی اساتید و دانشجویان از بناهای تاریخی نظیر مسجد جامع، بقعه شیخ عبدالصمد، آتشکده و بافتهای تاریخی افوشته و سرشک به پایان رسید.
شریفی تصریح کرد: اداره میراثفرهنگی نطنز در ادامه برنامههای خود، با نگاهی ویژه به جایگاه مفاخر، نشست تخصصی بررسی زندگینامه سید واقف را با حضور تولیت آستان مقدس آقاعلیعباس(ع) در تاریخ سوم خردادماه در جایگاه حسینیه افوشته تدارک دید تا ابعاد کمتر شناختهشده از زندگی و خدمات این شخصیت برجسته مورد واکاوی قرار گیرد.
او افزود: در بخش دیگری از رویدادهای این هفته، به مناسبت روز جهانی موزهها، آیین تقدیر از موزهداران موزههای خصوصی شهرستان نطنز برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز اظهار کرد: هماکنون این شهرستان با دارا بودن نه موزه خصوصی، دو موزه مردمشناسی متعلق به اداره میراثفرهنگی، یک موزه باستانشناسی و یک موزه آستان مقدس آقاعلیعباس، ظرفیت قابلتوجهی در این حوزه دارد. در همین راستا، مدیریت و کارکنان اداره میراثفرهنگی شهرستان با سعید جواهری، جوانترین موزهدار کشور که از سال ۱۳۹۲ و در سن دوازدهسالگی موفق به تأسیس موزه شخصی خود شده است، دیدار و از تلاشهای وی تجلیل کردند.
شریفی تأکید کرد: علاوه بر این، در راستای گرامیداشت روز بومگردی، در تاریخ دوم خردادماه بازدید و تقدیر از اقامتگاههای بومگردی شهرستان انجام شد و این روند حمایتی با برنامهریزی برای بازدید از واحدهای فعال در بخش بادرود ادامه یافت.
