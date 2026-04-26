به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی روز یکشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: توجه به مسأله آموزش یکی از اولویت‌های مورد توجه معاونت صنایع‌دستی استان کرمانشاه است که به طور ویژه از سال گذشته در حال انجام است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه افزود: در طول سال گذشته بیش از ۴۰ دوره آموزشی برای هنرمندان صنایع‌دستی استان کرمانشاه برگزار شده است.

او گفت: در آخرین مورد دوره آموزشی صنایع‌دستی در رشته‌های چرم دست‌دوز و گیوه بافی در شهرستان صحنه برگزار شد.

کوگانی افزود: این دوره برای افراد تحت پوشش بهزیستی و عموم مردم در شهرستان صحنه بر گزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه با بیان اینکه تعداد شرکت کنندگان در این دوره‌های آموزشی ۴۵ نفر هستند، گفت: شرکت کنندگان در این دوره‌های آموزشی پس از قبولی در آزمون عملی موفق به دریافت کارت شناسایی صنایع‌دستی می‌شوند و ضمن اشتغال در این حوزه امکان دریافت تسهیلات حمایتی را نیز دارند.

در استان کرمانشاه بیش از ۲۵ هزار هنرمندان و صنعتگر فعال در ۷۵ رشته صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند.

