به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز یکشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه با بیان این مطلب اظهار کرد: در نشتی که با حضور مدیرکل و کارشناسان اداره‌کل استاندارد برگزار شد، روش‌های استانداردسازی فعالیت‌ها و خدمات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: این استانداردسازی‌ها در حوزه صنایع‌دستی و خدمات گردشگری خواهد بود.

او تصریح کرد: با توجه به تفاهم‌نامه همکاری کشوری میان دو دستگاه در خصوص توسعه همکاری‌های مشترک، در این نشست مقرر شد تا این تفاهم‌نامه توسط کارشناسان استانی در جلسات متعدد بررسی و در سطح استان تفاهم‌نامه بومی سازی شده منعقد شود.

اعظمی گفت: با انعقاد این تفاهم‌نامه زمینه همکاری مشترک دو دستگاه برای ارائه خدمات مطلوب به مردم فراهم می‌شود.

او اظهار کرد: نتیجه این استاندارد سازی افزایش اعتماد مردم به خدمات ارائه شده توسط بخش دولتی و خصوصی خواهد بود که با استفاده از نشان استاندارد یک مزیت رقابتی برای ارائه خدمات حوزه گردشگری ایجاد می‌شود و آن را نسبت خدمات سایر دستگاه‌ها متمایز می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در خاتمه تصریح کرد: همچنین محصولات صنایع‌دستی تولید شده در استان بعد از دریافت نشان استاندارد قابلیت صادرات به کشورهای خارجی و افزایش اعتماد سازی در بازار داخلی را خواهند داشت.

