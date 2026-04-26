۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۷

مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان خبر داد

پایان فاز دوم عملیات اجرایی تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در ساحل پارسیان/ گامی در مسیر تقویت زیرساخت‌ها و توسعه پایدار گردشگری در غرب هرمزگان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از پایان عملیات اجرایی فاز دوم پروژه تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در پارک ساحلی خلیج‌فارس شهرستان پارسیان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد امروز یکشنبه ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: عملیات اجرایی فاز دوم پروژه زیرساخت گردشگری در ساحل پارسیان با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به انجام رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های گردشگری در نوار ساحلی استان اظهار کرد: پارک ساحلی خلیج‌فارس در شهرستان پارسیان به‌عنوان یکی از فضاهای شاخص گردشگری در غرب هرمزگان، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای جذب گردشگران داخلی و توسعه جریان سفر در این منطقه برخوردار است.

او افزود: تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی در این محدوده، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، افزایش رضایت گردشگران و تقویت جایگاه پارسیان در نقشه مقاصد گردشگری استان ایفا می‌کند.

شهرزاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این مرحله از پروژه تصریح کرد: در فاز دوم این طرح، اجرای ۸ چشمه سرویس بهداشتی، ۴ چشمه حمام، ۱۰ سکوی نشیمن و همچنین عملیات محوطه‌سازی با هدف ساماندهی فضای ساحلی و افزایش سطح خدمات‌رسانی به گردشگران در دستور کار قرار گرفت و به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان اظهار کرد: توسعه و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در سواحل استان از اولویت‌های مهم اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به شمار می‌رود و تلاش می‌شود با ایجاد امکانات مناسب و استاندارد در مناطق ساحلی، زمینه بهره‌برداری مطلوب‌تر از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان فراهم شود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این زیرساخت‌ها و فراهم شدن امکانات خدماتی و رفاهی مناسب، زمینه برای افزایش حضور گردشگران، ارتقای کیفیت خدمات و رونق فعالیت‌های گردشگری در شهر پارسیان بیش از پیش فراهم شود.

