بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عادل شهرزاد امروز یکشنبه ششم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: عملیات اجرایی فاز دوم پروژه زیرساخت گردشگری در ساحل پارسیان با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به انجام رسیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساختهای گردشگری در نوار ساحلی استان اظهار کرد: پارک ساحلی خلیجفارس در شهرستان پارسیان بهعنوان یکی از فضاهای شاخص گردشگری در غرب هرمزگان، از ظرفیتهای قابلتوجهی برای جذب گردشگران داخلی و توسعه جریان سفر در این منطقه برخوردار است.
او افزود: تکمیل زیرساختها و خدمات رفاهی در این محدوده، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، افزایش رضایت گردشگران و تقویت جایگاه پارسیان در نقشه مقاصد گردشگری استان ایفا میکند.
شهرزاد با اشاره به اقدامات انجامشده در این مرحله از پروژه تصریح کرد: در فاز دوم این طرح، اجرای ۸ چشمه سرویس بهداشتی، ۴ چشمه حمام، ۱۰ سکوی نشیمن و همچنین عملیات محوطهسازی با هدف ساماندهی فضای ساحلی و افزایش سطح خدماترسانی به گردشگران در دستور کار قرار گرفت و به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان اظهار کرد: توسعه و تکمیل زیرساختهای گردشگری در سواحل استان از اولویتهای مهم ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان به شمار میرود و تلاش میشود با ایجاد امکانات مناسب و استاندارد در مناطق ساحلی، زمینه بهرهبرداری مطلوبتر از ظرفیتهای طبیعی و گردشگری استان فراهم شود.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این زیرساختها و فراهم شدن امکانات خدماتی و رفاهی مناسب، زمینه برای افزایش حضور گردشگران، ارتقای کیفیت خدمات و رونق فعالیتهای گردشگری در شهر پارسیان بیش از پیش فراهم شود.
