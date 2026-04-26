نشست تخصصی فعالان گردشگری طبس برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات فعالان گردشگری شهرستان طبس با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس و جمعی از فعالان و سرمایهگذاران حوزه گردشگری در محل سردر باغ گلشن طبس روز پنجشنبه ۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
سید احمد برآبادی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، در این جلسه ضمن قدردانی از فعالان گردشگری طبس، با اشاره به نقش مهم این شهرستان در جذب گردشگران داخلی و خارجی گفت: طبس یکی از مهمترین قطبهای گردشگری استان است و میتواند با همکاری بخش خصوصی و حمایت دستگاههای اجرایی، به الگویی موفق در گردشگری پایدار تبدیل شود.
او با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام گردشگری افزود: ادارهکل میراثفرهنگی خراسان جنوبی آماده همکاری و رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران بخش خصوصی است تا ظرفیتهای ارزشمند طبس بیش از پیش در مسیر رونق اقتصادی و اشتغالزایی قرار گیرد.
در این نشست، موضوعاتی از جمله حمایت از سرمایهگذاران، توسعه زیرساختهای گردشگری، مرمت و احیای بافتهای تاریخی و تسهیل در صدور مجوزهای تاسیسات گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برآبادی عصر روز پنجشنبه نیز بهمنظور حضور در مراسم گرامیداشت پنجم اردیبهشت؛ سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس، در آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) حضور یافت.
