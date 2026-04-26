۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۶

پرداخت ۱۴ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره به هنرمندان صنایع‌دستی خمین

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین از پرداخت بیش از ۱۴ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی مشاغل خانگی به ۱۱ نفر از هنرمندان فعال در رشته‌های گلیم‌بافی، صنایع چوبی، میناکاری، چرم‌دوزی و قلم‌زنی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به تداوم سیاست‌های حمایتی دولت در تقویت اقتصاد خانگی و ارتقای جایگاه هنرمندان صنایع‌دستی گفت: در سال گذشته، به منظور حمایت مؤثر از فعالان حوزه صنایع‌دستی، ۱۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی کم‌بهره با نرخ سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت پنج‌ساله به ۱۱ هنرمند شهرستان خمین اختصاص یافته است.  

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین افزود: این هنرمندان از میان رشته‌های متنوع صنایع‌دستی از جمله گلیم‌بافی، صنایع چوبی، میناکاری، چرم‌دوزی و قلم‌زنی انتخاب شده‌اند که هر یک در حفظ و ترویج میراث فرهنگی و اصالت هنری منطقه نقشی ارزشمند ایفا می‌کنند. 

او ضمن قدرداتی از بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی در پایان خاطرنشان کرد: این تسهیلات در قالب طرح‌های اشتغال‌زایی و توسعه مشاغل خانگی، با هدف گسترش تولیدات بومی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش سطح درآمد خانوارها پرداخت شده است.
 

انتهای پیام/

کد خبر 1405020600314
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha