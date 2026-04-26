تصمیمات تازه برای احیای بافت تاریخی یزد؛ از حسینیه بعثت تا بازار سنتی یزد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مهدی طلائیمقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، در این جلسه که روز شنبه ۵ اردیبهشتماه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای این بناهای تاریخی و مذهبی و نقش آنها در هویت شهری و جذب گردشگر، بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و جلوگیری از هرگونه تأخیر در اجرای پروژه تأکید کرد.
در ادامه جلسه، موضوع آزادسازی پلاکهای تجاری واقع در خندق دروازه مهریز با حضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شهرداری یزد مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس مصوبات این بخش از نشست، پلاکهای تجاری قرارگرفته در مسیر خندق، توسط شهرداری یزد و با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی، در چارچوب ضوابط قانونی تملک و نسبت به آزادسازی آنها اقدام خواهد شد. هدف از این تصمیم، صیانت از حریم آثار تاریخی، ساماندهی منظر شهری و فراهمسازی امکان اجرای طرحهای مرتبط با مرمت و احیای محدوده دروازه مهریز عنوان شد.
همچنین در این نشست، روند تکمیل پروژه مرمت و احیای بازارچه حضرت عباسی و بازارچه شاهزاده فاضل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سپس ضمن ارائه گزارش اقدامات انجامشده، درباره باقیمانده فعالیتها از جمله ساماندهی کابلهای برق، غلافگذاری تأسیسات و اجرای کفسازی متناسب با ضوابط بافت تاریخی، تصمیمات لازم اتخاذ شد.
بر اساس مصوبات جلسه، دستگاههای مسئول موظف شدند برنامه زمانبندی مشخصی برای اتمام اقدامات باقیمانده ارائه کرده و عملیات اجرایی را در اسرع وقت به مرحله اجرا برسانند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با اشاره به نقش بازارچههای تاریخی در رونق اقتصاد محلی و توسعه گردشگری، بر لزوم هماهنگی مستمر بین دستگاهها و پیگیری جدی برای تکمیل مرمت و احیای این فضاهای تاریخی تأکید کرد.
انتهای پیام/
نظر شما