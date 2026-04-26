به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در نشست با مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع، با تقدیر از تلاش‌های بدنه اداری وزارتخانه، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، قدردانی از زحمات ارزشمند همکاران و همچنین هم‌اندیشی برای ترسیم مسیر پیش‌رو در سال جدید است.

وی با اشاره به شرایط خاص سال گذشته، افزود: مجموعه وزارتخانه در فضایی همراه با چالش‌های متنوع، توانست مأموریت‌های خود را با اتکا به تعهد، تخصص و همدلی پیش ببرد که این امر شایسته تقدیر است.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: اداره امور در شرایط خاص، نیازمند هماهنگی، انسجام و مدیریت هوشمندانه است و خوشبختانه این ظرفیت در بدنه کارشناسی و مدیریتی وزارتخانه وجود دارد.

صالحی‌امیری با تاکید بر آغاز سال ۱۴۰۵ به‌عنوان فرصتی برای ارتقا، تصریح کرد: در سال جدید، رویکرد ما بر پایه گفت‌وگو، بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و طراحی برنامه‌های منسجم برای توسعه همه‌جانبه حوزه‌های مأموریتی است.

وی یکی از محورهای اصلی برنامه‌های پیش‌رو را «تحول و به‌روزرسانی ساختارها» عنوان کرد و گفت: سازمان‌های موفق، ساختارهایی پویا و منعطف دارند که متناسب با نیازهای روز، خود را به‌روزرسانی می‌کنند. این رویکرد در وزارت میراث‌فرهنگی نیز با هدف افزایش بهره‌وری و تسهیل فرآیندها دنبال خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های تخصصی تاکید کرد و افزود: توجه به حوزه‌های فنی، برنامه‌ریزی دقیق و استانداردسازی فرآیندها از جمله اقداماتی است که می‌تواند کیفیت خدمات و اجرای پروژه‌ها را ارتقا دهد.

وی با اشاره به نقش سرمایه انسانی در تحقق اهداف سازمانی، خاطرنشان کرد: نیروی انسانی توانمند، مهم‌ترین دارایی وزارتخانه است و برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارت‌ها، افزایش انگیزه و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها در دستور کار قرار دارد.

صالحی‌امیری در پایان تاکید کرد: با هم‌افزایی، انسجام سازمانی و حرکت در مسیر تحول، می‌توان افق روشنی برای توسعه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ترسیم کرد و گام‌های مؤثری در جهت تحقق اهداف ملی برداشت.

انتهای پیام/