آغاز تولید زیلوی فاخر ویژه موزه فرش حرم مطهر امام رضا (ع) در میبد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته ۵ اردیبهشت ماه، نخستین نشست پیش‌تولید این اثر فاخر در محل انجمن صنفی زیلوبافان میبد و با حضور تعدادی از استادکاران برجسته، پیشکسوتان و فعالان هنر زیلو بافی تشکیل شد و در آن روند انتخاب طرح اولیه، مواد خام موردنیاز و هماهنگی‌های مربوط به مراحل پیش‌تولید این اثر هنری موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

فتحعلی زارع، دبیر کانون‌های خدمت رضوی میبد در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همت هنرمندان عرصه زیلو، بر اهمیت خلق اثری ماندگار و درخور شأن آستان قدس رضوی تأکید کرد و با اشاره به جایگاه تاریخی و جهانی زیلوی میبد، این اقدام را فرصتی ارزشمند برای معرفی دوباره این هنر اصیل ایرانی دانست.

در جلسه مذکور اعلام شد روند تولید این اثر فاخر در قالب یک مستند ویژه و به تهیه‌کنندگی مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی ثبت و ضبط‌ شده تا مسیر شکل‌گیری این زیلوی منحصربه‌فرد و تلاش هنرمندان آن برای مخاطبان به تصویر کشیده شود.

پس از نهایی‌سازی طرح و تعیین مواد اولیه، مراحل اجرایی آغاز خواهد شد و بافت آن حدود یک سال به طول می‌انجامد.

