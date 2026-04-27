بارش باران در ۲۱ استان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه در برخی نقاط استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان، قم، ایلام، قزوین، البرز، تهران، اصفهان، خراسان‌های رضوی، شمالی و جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود.



فردا سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه در نیمه غربی، دامنه و ارتفاعات البرز، سواحل دریای خزر، چهارشنبه ۹ اردیبهشت در شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و استان‌های شمالی، وزش باد شدید بوده و در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.



از سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه در نوار شمالی کشور به‌ویژه استان‌های ساحلی خزر کاهش دما خواهیم داشت.



امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، تا چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه شرق دریای عمان و روزهای سه‌شنبه ۸ و چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه دریای خزر مواج است.



امروز ۷ اردیبهشت ما آسمان تهران صاف، از بعدازظهر افزایش ابر و افزایش باد و در برخی ساعت‌ها مه رقیق است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۲۶ و حداقل دمای آن به ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/