به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ ناصر قلینیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده پیکانشهر، سنگین گزارش شده است.
او افزود: همچنین در آزادراه ساوه- تهران، در محدودههای نسیمشهر و احمدآباد مستوفی، ترافیک سنگین جریان دارد و در محور شهریار- تهران نیز در برخی مقاطع، شاهد ترافیک سنگین هستیم.
سرهنگ قلینیا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و هیچگونه مداخلات جوی در این محورها گزارش نشده است.
او درباره وضعیت جوی سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی، لرستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری بارش باران گزارش شده است، همچنین در برخی محورهای استان مازندران پدیده مهگرفتگی وجود دارد.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود اشاره کرد و گفت: محور قدیم بستانآباد- میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن- راه فرعی هشترود- میانه و مسیر قرهچمن- کوهسالار- میانه انجام میشود.
او افزود: محور پاتاوه- دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.
سرهنگ قلینیا در پایان خاطرنشان کرد: برخی محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه- تویسرکان، سروآباد- پاوه (گردنه تته)، سیسخت- پادنا (رفت و برگشت) و وازک- بلده همچنان مسدود هستند.
