بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث خانی لعل آبادی روز دوشنبه ۷ اردیبهشتماه در جلسه شورای فنی میراثفرهنگی، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه اظهار کرد: پروندهها و درخواستهای متعددی در خصوص ساخت و ساز در حوزه بافت و آثار تاریخی روزانه در این ادارهکل وصول میشود که تعدادی از آنها نیازمند مطرح شدن در شورای فنی میراثفرهنگی استان هستند.
معاون میراثفرهنگی کرمانشاه افزود: با توجه به افزایش درخواستها، برای تسریع و تسهیل در انجام کار مردم و پاسخ دهی به استعلامات تصمیم بر این شده است که جلسات شورای فنی میراثفرهنگی روند افزایشی به خود بگیرد.
او افزود: در این جلسه بررسی استعلامات و ضوابط ساخت و ساز ۳ پرونده در بافت تاریخی شهر کرمانشاه در دستور کار قرار گرفت که بر اساس ضوابط ساخت و ساز در بافت تاریخی شهر کرمانشاه پاسخهای لازم به این طرحها تهیه و آماده ابلاغ شد.
خانی لعل آبادی گفت: همچنین یک در خواست ساخت و ساز در محدوده کاروانسرای شاه عباسی ماهیدشت نیز مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نیاز به بازنگری برخی ضوابط برای حل مشکل کل منطقه، درخواست اصلاح ضوابط از وزارت میراثفرهنگی پیگیری خواهد شد.
او افزود: تسریع در روند پاسخ گویی به استعلامات با رویکرد کمک به مردم یکی از اولویتهای کاری ادارهکل است و به همین منظور همه توان کارشناسی و نظارتی خود را به کار میگیریم.
معاون میراثفرهنگی استان کرمانشاه در خاتمه تاکید کرد: در کنار کمک به مردم این ادارهکل در برخورد با تخلفات ساخت و ساز در بافت تاریخی و عرصه و حریم آثار تاریخی هیچگونه مناقشاتی نخواهد کرد و ظرفیتهای قانونی خود را به کار میگیرد.
در استان کرمانشاه بیش از ۴۲۰۰ اثر تاریخی شناسایی شده است که بیش از ۲۲۰۰ مورد آن به ثبت ملی رسیده است.
انتهای پیام/
نظر شما