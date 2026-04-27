به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری روز دوشنبه ۷ مهرماه در جریان بازدید از سازمان اورژانس کشور، با بیان اینکه کارکرد اورژانس صرفا محدود به امدادرسانی نیست، اظهار کرد: اورژانس یکی از ارکان راهبردی در تأمین امنیت چندلایه جامعه است؛ امنیتی که هم بُعد عینی در حفظ جان انسان‌ها دارد و هم بُعد روانی در ایجاد احساس اطمینان و آرامش در میان مردم.

وی با اشاره به تجربه زیسته شهروندان در مواجهه با خدمات اورژانس افزود: زمانی که شهروندی با شماره ۱۱۵ تماس می‌گیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیروی امدادی را پشت در منزل خود می‌بیند، این رخداد نه‌تنها یک خدمت درمانی، بلکه نمادی از کارآمدی حاکمیت در تضمین امنیت انسانی است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حضور در جمع کارکنان اورژانس را ادای احترام به «سرمایه‌های انسانی فداکار و ایثارگر» توصیف کرد و گفت: فرهنگ سازمانی اورژانس مبتنی بر ایثار، مسئولیت‌پذیری و تعهد به جان انسان‌هاست و بر همین اساس، اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند در برابر چنین خدماتی سر تعظیم فرود آوریم.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه این نهاد در نظام تصمیم‌گیری کشور تصریح کرد: در ساختار دولت، هرگاه موضوعی مرتبط با اورژانس مطرح می‌شود، با اجماع و فوریت مورد حمایت قرار می‌گیرد که این امر بیانگر درک مشترک از اهمیت حیاتی این سازمان در نظام سلامت و امنیت ملی است.

وی در تبیین نسبت میان سطوح مختلف قدرت در جامعه افزود: در کنار قدرت سخت در میدان و قدرت نرم در عرصه اجتماعی، یک سطح ممتاز از قدرت وجود دارد که متعلق به نهادهای امدادی است؛ نهادهایی که مأموریت اصلی آن‌ها صیانت از جان انسان‌ها و پشتیبانی از سایر اضلاع امنیتی کشور است.

عضو کابینه دولت چهاردهم با تاکید بر ضرورت پرهیز از به‌حاشیه‌راندن خدمات امدادگران خاطرنشان کرد: امنیت صرفا به مؤلفه‌های انتظامی و نظامی محدود نمی‌شود؛ امنیت جان مردم یکی از اساسی‌ترین ابعاد امنیت ملی است و اورژانس در خط مقدم این مأموریت قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به شرایط جنگی اخیر تصریح کرد: اگر قرار است از نقش‌آفرینان مؤثر در میدان‌های نبرد تجلیل شود، باید تلاش‌های بی‌وقفه و حیاتی نیروهای اورژانس نیز به ارج نهاده شود.

صالحی‌امیری در ادامه با قدردانی از خدمات گسترده این سازمان در حوزه‌های مختلف از جمله ایام پیک سفر گفت: ویژگی ممتاز اورژانس، سیالیت خدمات و استمرار بی‌وقفه آن در تمامی شرایط است؛ از بحران‌های طبیعی و انسانی تا مدیریت خدمات سلامت در سفرهای ملی.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۴۰ روزه افزود: در جنگ رمضان، جلوه‌های والای شرافت، همبستگی و هویت ملی در اوج خود قرار گرفت و همه اقشار جامعه ذیل پرچم ایران، وحدت و همدلی را به نمایش گذاشتند.

در ادامه این نشست، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در جنگ رمضان، از ثبت بیش از ۳۴ هزار مصدوم و ۳۳۷۵ شهید خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، ۲۶۸ شهر کشور هدف حملات قرار گرفتند و در مجموع بیش از یک میلیون تماس با اورژانس برقرار شد.

وی با اشاره به ترکیب آماری مصدومان افزود: ۸۲ درصد مصدومان مرد و ۱۸ درصد زن بوده‌اند و بخش قابل توجهی از آسیب‌دیدگان را غیرنظامیان، از جمله کودکان و سالمندان تشکیل می‌دهند که این امر نشان‌دهنده ماهیت غیرانسانی حملات است.

میعادفر همچنین از آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های امدادی و درمانی خبر داد و تصریح کرد: ۵۶ پایگاه اورژانس، ۶۲ درصد آمبولانس‌ها، ۶۰ ساختمان بیمارستانی و چندین بالگرد و تجهیزات امدادی دچار خسارت شده‌اند؛ با این حال، روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یافت و حتی بیش از ۴۰۰ مورد زایمان در آمبولانس‌ها انجام شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان تاکید کرد: با وجود گستردگی بحران، هیچ اختلالی در ارائه خدمات به بیماران و مصدومان ایجاد نشد و این امر حاصل تلاش شبانه‌روزی و تعهد مثال‌زدنی نیروهای اورژانس در سراسر کشور است.

