بهگزارش میراثآریا، امین کوگانی روز دوشنبه ۷ اردیبهشتماه جاری در دومین جلسه فرعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه که با حضور نماینده استانداری، بانک عامل و متقاضی تسهیلات برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به درخواستها جلسات فرعی ستاد تسهیل ادارهکل در سریعترین زمان ممکن برگزار و نتیجه به بانک، متقاضی و ستاد تسهیل استان اعلام میشود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه افزود: با توجه به اینکه در چند ماه گذشته به دلیل وقوع جنگهای تحمیلی بسیاری از کسب و کارهای حوزه صنایعدستی استان کرمانشاه با مشکلات عمده مواجه شدهاند. با توجه به عدم امکان برگزاری نمایشگاههای موقت و کاهش بازار فروش، لغو سفارشها و ... اکثر کارگاههای صنایعدستی با مشکل بازاریابی و درآمد مناسب مواجه شدهاند.
او تصریح کرد: این مسئله باعث شده است تا کارگاههایی که پیش از این تسهیلات بانکی دریافت کردهاند و اکنون سررسید پرداخت اقساط آنها فرا رسیده است به علت کاهش درآمد در بازپرداخت تسهیلات با مشکل جدی مواجه شوند.
کوگانی گفت: با توجه به شرایط موجود دستورالعملهای کشوری برای حمایت از دریافت کنندگان تسهیلات ابلاغ شده است که نیازمند همراهی و همکاری بانکهای عامل است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه بیان کرد: انتظار میرود بانکهای عامل با توجه به شرایط خاص کشور که سه جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته است حداکثر همراهی و همکاری با کارگاههای تولیدی که بخش مهمی از اشتغال استان را تامین میکنند، را داشته باشند.
در جلسه فرعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه مشکلات بازپرداخت تسهیلات یک کارگاه صنایعدستی مطرح شد که با توجه به عدم موافقت بانک با امهال تسهیلات، برای بررسی نهایی درخواست موجود به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ارجاع شد.
در استان کرمانشاه بیش از ۲۵ هزار هنرمند و صنعتگر در ۷۵ رشته صنایعدستی فعالیت میکنند.
