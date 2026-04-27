به گزارش خبرنگار میراث آریا، ارتفاع کل ریزشهای جوی کشور از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا ۵ اردیبهشت ما ۱۴۰۵ به ۲۱۹ میلیمتر رسیده است. این میزان در دوره مشابه سال گذشته ۳.۱۳۳ میلیمتر و در دورههای مشابه درازمدت ۸.۲۱۱ میلیمتر ثبت شده است که حاکی از افزایش ۶۴ درصدی نسبت به سال گذشته و افزایش ۳ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت است.
بخش قابلتوجهی از استانها در این دوره بارشهایی بالاتر از سال گذشته و در برخی موارد بیش از ۲ برابر تجربه کردهاند؛ بهطوری که استانهای خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد رشد چشمگیر و در مواردی کمسابقهای در بارندگی داشتهاند.
در مجموع سه استان تهران، قم و مرکزی از نظر میزان و وضعیت بارندگی همچنان با کسری قابل توجه نسبت به نرمال مواجهاند. استانهای قزوین، اصفهان، البرز، گیلان، همدان، چهارمحال و بختیاری، یزد، مازندران و سمنان نیز زیر میانگین بلندمدت قرار دارند. استانهای سیستان و بلوچستان و اردبیل همچنان اندکی کمتر از نرمال بارش دریافت کردهاند و چهار استان لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان و خراسان شمالی در شرایط نزدیک به نرمال یا اندکی بالاتر قرار دارند. سایر استانها در وضعیت مطلوب ارزیابی میشوند.
