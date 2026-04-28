به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۵ در این نشست افزود: در به‌کارگیری مدیران در استان نگاه جنسیتی وجود ندارد و معیار اصلی، فرصت، ظرفیت و توانمندی افراد است.

استاندار قزوین تأکید کرد: از ظرفیت بانوان استان به‌صورت جدی استفاده شده و در این زمینه اعتقاد راسخ وجود دارد و این تجربه‌ها موفق بوده است.

او تصریح کرد: از دختران توانمند استان انتظار می‌رود با تلاش بیشتر در مسیر پیشرفت حرکت کنند، چراکه جامعه از فضای مردسالارانه عبور کرده است و در برخی حوزه‌ها بانوان حتی می‌توانند عملکردی برتر و اثرگذارتر داشته باشند.

