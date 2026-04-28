۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳

استاندار:

نقش‌آفرینی بانوان در مدیریت اجرایی استان قزوین قابل تقدیر است/ استفاده از ظرفیت مدیران بانو از میراث‌فرهنگی تا منابع طبیعی

محمد نوذری در دیدار با دختران نخبه قزوینی گفت: برای استفاده از ظرفیت بانوان در استان تلاش شده و در مدیریت برخی دستگاه‌ها مانند ثبت احوال، میراث‌فرهنگی و منابع طبیعی از ظرفیت بانوان استفاده شده است که از جمله نخستین مدیران زن در سطح کشور در این حوزه‌ها هستند.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۵ در این نشست افزود: در به‌کارگیری مدیران در استان نگاه جنسیتی وجود ندارد و معیار اصلی، فرصت، ظرفیت و توانمندی افراد است.

استاندار قزوین تأکید کرد: از ظرفیت بانوان استان به‌صورت جدی استفاده شده و در این زمینه اعتقاد راسخ وجود دارد و این تجربه‌ها موفق بوده است.

او تصریح کرد: از دختران توانمند استان انتظار می‌رود با تلاش بیشتر در مسیر پیشرفت حرکت کنند، چراکه جامعه از فضای مردسالارانه عبور کرده است و در برخی حوزه‌ها بانوان حتی می‌توانند عملکردی برتر و اثرگذارتر داشته باشند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020800426
فرزانه فتحی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha