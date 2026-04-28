به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی شجاعی امروز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ در جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان که در محل خانه صنایع‌دستی سبزسرای ریحان برگزار شد، افزود: خدمات به مهمانان در نوروز در قالب ۱۰ کمیته و با حضور بیش از ۳۰ ارگان دولتی و غیردولتی ارائه و در ایام تعطیلات نوروز بیش از ۴هزار اسکان در سطح شهرستان در اقامتگاه‌های رسمی و غیررسمی صورت گرفت.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه ادامه داد: مردم مهمان‌نواز تربت حیدریه با در اختیار گذاشتن خانه‌های شخصی و به‌صورت رایگان نیز از مسافران به‌ویژه مهمانان شهرهای درگیر جنگ پذیرایی کردند.

او در این جلسه بر تقویت نقاط قوت ستاد و رفع نقاط ضعف تاکید کرد و گفت: برخورد مناسب با گردشگران و ایجاد فضای امن و آرام از مهم‌ترین عوامل در جذب مجدد مسافران به این منطقه است و همه دستگاه‌ها موظفند در چارچوب وظایف خود شرایطی شایسته برای حضور مهمانان فراهم کنند.

در پایان جلسه از افرادی که در ایام جنگ رمضان و نوروز منازل خود را به‌صورت رایگان در اختیار مهمانان قرار داده بودند، تقدیر شد.

