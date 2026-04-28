۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷

به مناسبت ایام دهه کرامت و ولادت باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) انجام‌ شد؛

تقدیر از دست‌اندرکاران میزبانی از زائران امام مهربانی‌ها و فعالان ستاد خدمات سفر نوروزی تربت حیدریه

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه با قدردانی از دست اندرکاران میزبانی از زائران امام مهربانی‌ها و فعالان ستاد خدمات سفر نوروزی شهرستان گفت: هرچند در ایام تعطیلات نوروز به‌دلیل اتفاقات ناگوار جنگ رمضان، شهادت رهبر عزیز و تعدادی از هم‌وطنان را داشتیم اما ستاد با رویکرد جدیدی خدمات به زائران و مسافران نوروزی را به نحو مطلوب ارائه داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی شجاعی امروز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ در جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان که در محل خانه صنایع‌دستی سبزسرای ریحان برگزار شد، افزود: خدمات به مهمانان در نوروز در قالب ۱۰ کمیته و با حضور بیش از ۳۰ ارگان دولتی و غیردولتی ارائه و در  ایام تعطیلات نوروز بیش از ۴هزار اسکان در سطح شهرستان در اقامتگاه‌های رسمی و غیررسمی صورت گرفت.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه ادامه داد: مردم مهمان‌نواز تربت حیدریه با در اختیار گذاشتن خانه‌های شخصی و به‌صورت رایگان نیز از مسافران  به‌ویژه مهمانان شهرهای درگیر جنگ پذیرایی کردند. 

او در این جلسه بر تقویت نقاط قوت ستاد و رفع نقاط ضعف تاکید کرد و گفت: برخورد مناسب با گردشگران و ایجاد فضای امن و آرام از مهم‌ترین عوامل در جذب مجدد مسافران به این منطقه است و همه دستگاه‌ها موظفند در چارچوب وظایف خود شرایطی شایسته برای حضور مهمانان فراهم کنند.

در پایان جلسه از افرادی که در ایام جنگ رمضان و نوروز منازل خود را به‌صورت رایگان در اختیار مهمانان قرار داده بودند، تقدیر شد.

محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

