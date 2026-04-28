۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۵

بازدید فرهنگی ملی‌پوشان پاراتنیس از بازار تاریخی زنجان؛ از صنایع‌دستی تا میراث معنوی ایران

در حاشیه برگزاری اردوی تیم ملی پاراتنیس آقایان و بانوان کشور به میزبانی استان زنجان، روز دوشنبه هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برنامه‌ای فرهنگی–گردشگری تدارک دیده شد تا ورزشکاران در کنار تمرین، با جلوه‌های ماندگار تاریخ و هنر ایران اسلامی از نزدیک آشنا شوند؛ بازدیدی که با تاکید ویژه بر حضور در بازار تاریخی و خرید صنایع‌دستی استان زنجان همراه بود

به گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، محمدرضا محمدپور معاون میراث‌فرهنگی استان زنجان، روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۵ اظهار کرد: در حاشیه برگزاری اردوی تیم ملی پاراتنیس آقایان و بانوان کشور به میزبانی استان زنجان ارزشمند، اعضای تیم ملی ضمن حضور در مجموعه تفریحی–گردشگری سد گاوازنگ از چشم‌اندازهای طبیعی و ظرفیت‌های کم‌نظیر منطقه و سبزه‌میدان زنجان، میدانی که به‌عنوان یکی از نمادهای هویت شهری، روایتگر تاریخ، پویایی و زندگی اجتماعی مردم این دیار است.

معاون میراث‌فرهنگی استان زنجان افزود: ادامه برنامه با حضور در بازار سنتی زنجان رقم خورد که در این بخش، تاکید ویژه بر بازدید از بازار تاریخی زنجان و همچنین حضور در فروشگاه‌های صنایع‌دستی بود در غرفه‌ها و مراکز مرتبط، آثاری از جمله مانند ملیله، مس، ظروف قلمرنی، چاقو، چاروق و نیز گلیم و فرش زنجان به نمایش درآمد؛ صنایع و دست‌ساخته‌هایی که هر کدام بازتابی از ذوق، مهارت و پیشینه فرهنگی مردم زنجان هستند.

او گفت: ملی‌پوشان کشور با حضور در مراکز صنایع‌دستی استان، از نزدیک با هنر دستان هنرمندان زنجانی آشنا شدند و فرصت یافتند تا برای خرید صنایع‌دستی اقدام کنند؛ خریدی که تنها یک سوغات نبود، بلکه نوعی حمایت از هنر اصیل و پاسداشت میراث ناملموس این سرزمین محسوب می‌شد.

محمدپور بیان کرد: همچنین بازدید از حسینیه اعظم زنجان، این برنامه را با حال‌وهوایی معنوی همراه کرد و فرصتی برای تأمل بیشتر و همدلی عمیق‌تر فراهم ساخت.

او بیان کرد: این بازدید فرهنگی در کنار برنامه‌های فنی و تمرینی اردوی تیم ملی پاراتنیس، نشان داد توجه به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و معنوی ورزشکاران در مسیر آمادگی و افتخارآفرینی، نقشی اثرگذار و الهام‌بخش دارد.

معاون میراث‌فرهنگی استان زنجان تصریح کرد: استان زنجان بی‌تردید علاوه بر فراهم‌سازی شرایط مطلوب تمرینی، تصویری ماندگار از مهمان‌نوازی، ظرفیت‌های گردشگری و پیشینه غنی فرهنگی خود در ذهن ملی‌پوشان کشور ثبت خواهد کرد.

زهرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

