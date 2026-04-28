قهرمانان پاراتنیس در گنبد سلطانیه حضور یافتند

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا محمدپور روز سهشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بعد از بازدید ورزشکاران اردوی تیم ملی پاراتنیس اظهار کرد: گنبد سلطانیه، به عنوان یکی از شاهکارهای معماری ایران و جهان، گنجینهای ارزشمند است که بازدید از آن برای همگان، بهویژه جوانان و نوجوانان، فرصتی مغتنم برای آشنایی با تاریخ و فرهنگ غنی ایران است.
معاون میراثفرهنگی استان زنجان افزود: اهمیت بازدید از بناهای تاریخی تنها به دیدن یک اثر خلاصه نمیشود، بلکه درک ارزش آن، انتقال آن به نسلهای بعدی و ایفای نقش فعال در حفاظت از این گنجینهها نهفته است.
او بیان کرد: حضور جوانان و نوجوانان در چنین اماکن تاریخی، حس تعلق خاطر و مسئولیتپذیری آنها را نسبت به میراث فرهنگی کشور تقویت میکند و امیدواریم این قبیل برنامهها، الگویی برای دیگر اقشار جامعه، بهخصوص جامعه ورزشی، باشد تا با بازدید و تعامل بیشتر با بناهای تاریخی، در حفظ و معرفی این آثار گرانبها سهیم شوند.
محمدپور افزود: این بازدید که با حضور ورزشکاران پرافتخار اردوی تیم ملی پاراتنیس صورت گرفت، نشاندهنده درک عمیق این عزیزان از مسئولیت خود به عنوان میراثداران آینده این سرزمین است.
