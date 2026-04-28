۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۳

ارتفاع موج در سواحل استان بوشهر به 180 سانتیمتر رسید

با سرعت وزش باد در سواحل استان بوشهر ارتفاع موج خلیج‌فارس در سواحل استان به بیش از 180 سانتی‌متر رسید.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی مدیرکل هواشناسی استان بوشهر امروز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: طی امروز سه‌شنبه و فردا، با تداوم فعالیت سامانه ناپایدار جو در سطح استان و بر روی دریا، در برخی نقاط به‌ویژه نواحی مرکزی و ارتفاعات شرقی استان، در ساعاتی از روز افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده و در برخی مناطق رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت، سواحل و فراساحل استان بوشهر در خلیج‌فارس به‌تناوب و در برخی ساعات حالت مواج و متلاطم خواهند داشت و توصیه می‌شود دریانوردان، به‌ویژه شناورهای سبک و صیادی، نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.

او در تشریح وضعیت جوی 24 ساعت آینده استان گفت: آسمان بوشهر در این بازه زمانی نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات با غبار محلی، وزش باد و در بعضی نقاط با گردوخاک همراه می‌شود. همچنین بارش پراکنده باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و برای فردا در برخی مناطق مه صبحگاهی دور از انتظار نیست.

مساعدی جهت وزش باد در سطح استان را غالباً جنوب‌شرقی تا جنوب‌غربی و گاهی شمال‌شرقی عنوان کرد و افزود: سرعت وزش باد بین 10 تا 38 و در برخی ساعات بیش از 46 کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود.

او ارتفاع موج خلیج‌فارس در سواحل استان بوشهر را بین 90 تا 150 و در برخی ساعات تا 180 سانتیمتر اعلام کرد و گفت: در چنین شرایطی، محدود کردن تردد شناورهای سبک و تفریحی و انجام سفرهای دریایی با احتیاط توصیه می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در خصوص زمان جزر و مد دریا در سواحل بندر بوشهر برای فردا نیز بیان کرد: مد اول دریا ساعت 07:18، جزر دریا ساعت 13:50 و مد دوم ساعت 19:19 رخ خواهد داد.

کد خبر 1405020800489
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

