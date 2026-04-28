ارتفاع موج در سواحل استان بوشهر به 180 سانتیمتر رسید

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی مدیرکل هواشناسی استان بوشهر امروز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: طی امروز سه‌شنبه و فردا، با تداوم فعالیت سامانه ناپایدار جو در سطح استان و بر روی دریا، در برخی نقاط به‌ویژه نواحی مرکزی و ارتفاعات شرقی استان، در ساعاتی از روز افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده و در برخی مناطق رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت، سواحل و فراساحل استان بوشهر در خلیج‌فارس به‌تناوب و در برخی ساعات حالت مواج و متلاطم خواهند داشت و توصیه می‌شود دریانوردان، به‌ویژه شناورهای سبک و صیادی، نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.

او در تشریح وضعیت جوی 24 ساعت آینده استان گفت: آسمان بوشهر در این بازه زمانی نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات با غبار محلی، وزش باد و در بعضی نقاط با گردوخاک همراه می‌شود. همچنین بارش پراکنده باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و برای فردا در برخی مناطق مه صبحگاهی دور از انتظار نیست.

مساعدی جهت وزش باد در سطح استان را غالباً جنوب‌شرقی تا جنوب‌غربی و گاهی شمال‌شرقی عنوان کرد و افزود: سرعت وزش باد بین 10 تا 38 و در برخی ساعات بیش از 46 کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود.

او ارتفاع موج خلیج‌فارس در سواحل استان بوشهر را بین 90 تا 150 و در برخی ساعات تا 180 سانتیمتر اعلام کرد و گفت: در چنین شرایطی، محدود کردن تردد شناورهای سبک و تفریحی و انجام سفرهای دریایی با احتیاط توصیه می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در خصوص زمان جزر و مد دریا در سواحل بندر بوشهر برای فردا نیز بیان کرد: مد اول دریا ساعت 07:18، جزر دریا ساعت 13:50 و مد دوم ساعت 19:19 رخ خواهد داد.

