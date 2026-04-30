بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نصرالله ابراهیمی امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: همایش روز ملی خلیجفارس در بوشهر با حضور احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی، ورزشکاران، هنرمندان و دوستداران فرهنگ و تاریخ برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر افزود: در این آیین، برنامههایی متنوع با محوریت هویت ایرانی و تاریخ مقاومت مردم خلیجفارس اجرا شد که شامل ورزش باستانی پهلوانی، مشاعره با موضوع ایرانزمین، نمایش خیابانی، نقاشی کودک، جشنواره پرواز بادبادکها و نمایش عروسکی بود و همچنین بخشهایی از پژوهشهای تاریخی درباره مقاومت مردم جنوب در برابر تجاوز به این آبراه مهم جهانی ارائه شد.
او تصریح کرد: روز ملی خلیجفارس فرصتی است برای بازخوانی تاریخ غرورآفرین ملت ایران و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر که همواره مرزدار هویت ایرانی در کرانه خلیجفارس بوده است.
ابراهیمی در پایان اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین همایشهایی، تقویت احساس تعلق ملی، پاسداشت فرهنگ بومی و معرفی نقش استان بوشهر به عنوان یکی از اصلیترین کانونهای تمدنی و تاریخی خلیجفارس است.
