هشت بسته سفر برای جذب گردشگر به چهارمحال و بختیاری تدوین ارائه شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد عبداللهی روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه جاری در نشست «تهیه و تدوین بسته‌های تحریک چهارمحال و بختیاری» گفت: طرح تحریک سفر به استان از اسفندماه سال گذشته در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری کلید خورده است.

رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: در این راستا پس از برگزاری دو نشست تخصصی با اعضای هیأت‌مدیره تأسیسات گردشگری، مدیران و بهره‌برداران، تعدادی از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری موفق به آماده‌سازی هشت بسته سفر برای ورود گردشگران به این استان شدند.

عبداللهی تصریح کرد: در دومین نشست، این بسته‌ها بررسی و مقرر شد دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با هماهنگی هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر مراکز اقامتی، بسته‌های سفری با تخفیف ویژه آماده کنند و در اختیار فعالان گردشگری و تورگردانان استان‌های مبدأ مانند تهران، خوزستان و فارس قرار دهند.

رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری این را «بهشت بوم‌گردی و طبیعت‌گردی» دانست و یادآور شد: چهارمحال و بختیاری پتانسیل بسیار بالایی برای جذب گردشگر دارد که می‌طلبد با هم افزایی دستگاه‌های اجرایی این مهم به خوبی محقق شود.

او اضافه کرد: هم‌اکنون بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تخت در چهارمحال و بختیاری برای ارائه خدمات به گردشگران وجود دارد.

