به گزارش خبرنگار میراث آریا، مژگان گلزار ضمن اشاره به تخصیص اعتبارات حمایتی به کسب‌وکارهای کوچک‌مقیاس در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که از شرایط ناشی از جنگ تأثیر پذیرفته‌اند، اظهار کرد: مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این بخش در استان یزد ۱۲۸ میلیارد تومان است که این منابع با مشارکت بنیاد برکت و بنیاد علوی تأمین شده است.

رئیس اداره برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان یزد در خصوص نحوه توزیع این تسهیلات، تصریح کرد: این اعتبارات نه برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، بلکه صرفاً به فعالان و ذی‌نفعان کسب‌وکارهای اقتصادی کوچک‌مقیاس در حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری که در دوران جنگ دچار اختلال و ضرر شده‌اند، پرداخت می‌شود.

او گفت: بر اساس ابلاغیه‌های موجود، سرانه تسهیلات حمایتی برای هر فرد بیمه‌شده در این کسب‌وکارهای کوچک، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

گلزار در پایان با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تقویت این مشاغل، خاطرنشان کرد: هرچند این تسهیلات بخشی از مشکلات نقدینگی را مرتفع می‌کند اما میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای کسب‌وکارهایی که نیازمند تجهیز یا تأمین سرمایه هستند، محدود است و پاسخگوی تمام هزینه‌های واقعی این بخش نیست.

انتهای پیام/