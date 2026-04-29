بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در این مراسم معنوی که ظهر امروز چهارشنبه 9 اردیبهشت و همزمان با فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت ثامنالحجج، امام رضا (ع)، برگزار شد، خادمان حرم رضوی با در دست داشتن پرچم متبرک حرم امام رضا (ع)، مهمان این وزارتخانه شدند و شمیم روحافزای حرم مطهر رضوی، ساختمان مرکزی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را معطر ساخت.
همچنین به همین مناسبت، چایخانه رضوی در محل ساختمان مرکزی وزارت میراثفرهنگی، برپا شد و با چای، شیرینی و شربت از دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، پذیرایی به عمل آمد.
در این مراسم معنوی، مدیران و کارکنان بخشهای مختلف وزارت میراثفرهنگی با اهدای شاخههای گل از خادمان رضوی استتقبال کردند.
همچنین در این مراسم مداحان اهل بیت به مدیحهسرایی در وصف هشتمین امام پرداختند.
در این مراسم معنوی، بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت وزارت میراثفرهنگی، سید قاسم قاسمی مشاور وزیر در امور ایثارگران، تعدادی از مدیران کل و جمعی از کارکنان و کارمندان بخشهای مختلف وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی حضور داشتند.
