به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست با حضور نمایندگانی از معاونت میراث‌فرهنگی، کمیسیون ملی یونسکو-ایران، وزارت امور خارجه، ایکوم ایران، ایکوموس ایران، مرکز میراث ناملموس تهران، مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با هدف بررسی راهکارهای بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی کنوانسیون‌های بین‌المللی و سازمان یونسکو برگزار شد.

علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، در این نشست با تاکید بر ضرورت مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها در صیانت از میراث تمدنی ایران، بر اهمیت اطلاع‌رسانی بین‌المللی درباره آسیب‌های واردشده به آثار تاریخی کشور تأکید کرد و گفت: شناسایی دقیق چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی، اولویت اصلی در شرایط کنونی است.

وی از تدوین برنامه‌ای جامع در قالب ۱۷ بند برای تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها خبر داد و افزود: لازم است تمامی نهادهای مرتبط، گزارش‌های مستند و شفافی از اقدامات خود برای ارائه به ریاست‌جمهوری تهیه کنند.

دارابی همچنین به برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاهی در یونسکو با هدف روایت‌گری ابعاد جنگ و پیامدهای آن بر میراث‌فرهنگی اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، هنری و دانشگاهی، از جمله فیلم، عکس و روایت‌های مستند، نقش مهمی در تبیین این موضوع در سطح بین‌المللی دارد.

معاون میراث‌فرهنگی در ادامه از تشکیل جلسات شورای فنی استان‌ها برای ثبت ملی ۱۳ هزار و ۵۰۰ مکان آسیب‌دیده به‌عنوان «مکان رویداد» خبر داد و آن را گامی مهم در مستندسازی و حفاظت از حافظه تاریخی کشور دانست.

در ادامه این نشست، حسین فرطوسی با تاکید بر ضرورت بازتاب جهانی خسارت‌های واردشده به میراث‌فرهنگی ایران، از جمله کاخ گلستان و فلک‌الافلاک، گفت: باید با ادبیاتی قابل فهم برای جامعه جهانی، ابعاد این آسیب‌ها را تبیین کنیم تا افکار عمومی بین‌المللی نسبت به این موضوع حساس شود.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت مضاعف از آثار ثبت ملی و نیز آثار در فهرست انتظار ثبت جهانی، بر لزوم پرهیز از هرگونه استفاده نظامی از اماکن دارای ارزش میراثی تأکید کرد و افزود: تسریع در تهیه نقشه‌ها و فرم‌های ارزیابی برای ارائه به یونسکو و اولویت‌بندی نقاط در معرض تهدید، ضروری است.

همچنین احمد حنیصی، رئیس اداره سازمان‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده از نخستین روزهای حملات، بر اهمیت اطلاع‌رسانی هدفمند، مستندسازی دقیق و تعامل فعال با نهادهای بین‌المللی تاکید کرد.

وی از تهیه گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای درباره خسارات وارده به میراث‌فرهنگی کشور و ارسال آن به نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌ها خبر داد و گفت: جلب توجه جامعه جهانی به این رویدادها، نیازمند استمرار در رایزنی‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای است.

حنیصی با اشاره به واکنش اولیه یونسکو نسبت به برخی رخدادها، افزود: لازم است با تقویت جریان اطلاع‌رسانی، این موضوع در سطح جهانی به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت تدوین سندی مشترک میان وزارت میراث‌فرهنگی، کمیسیون ملی یونسکو و وزارت امور خارجه و ارائه پیشنهاد قطعنامه در مجامع بین‌المللی تاکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه در یونسکو، همراه با نشست‌های اطلاع‌رسانی و دعوت از نمایندگان کشورها، می‌تواند نقش مؤثری در اقناع افکار عمومی جهانی ایفا کند.

رئیس اداره سازمان‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: باید کاخ گلستان به‌عنوان نماد مظلومیت تمدن ایرانی در سطح جهان معرفی شود و به نقطه‌ای برای جلب توجه جامعه بشری نسبت به تهدیدات علیه میراث‌فرهنگی تبدیل شود.

