به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در مراسمی که روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، برگزار شد، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، به‌مناسبت خدمات ارزنده حمید سفیدگر، مرمت‌کار باتجربه استان با ۴۵ سال سابقه لوح سپاس و هدیه‌ای ارزنده به وی اهدا کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این مراسم اظهار کرد: این مراسم تجلیل، نشان‌دهنده توجه و ارادت مسئولان به هنرمندان و متخصصان حوزه میراث‌فرهنگی بوده و گامی مثبت در راستای حفظ و احیای آثار تاریخی به شمار می‌آید.

صفری در این مراسم بر اهمیت حفظ آثار تاریخی و فرهنگ محلی تأکید کرد افزود: حفظ آثار تاریخی تنها به‌عنوان نشانه‌ای از تاریخ و فرهنگ ما نیست، بلکه به‌نوعی میراثی برای نسل‌های آینده نیز به حساب می‌آید.

او گفت: تجلیل از افراد فعال در این حوزه می‌تواند انگیزه‌ای برای سایر هنرمندان و کارشناسان باشد تا به وظیفه خود در زمینهٔ حفظ فرهنگ و تاریخ اهتمام بیشتری ورزند.

حمید سفیدگر که به‌عنوان یکی از پیشگامان حفظ و مرمت بناهای تاریخی در استان شناخته می‌شود، اهل سلماس بوده و در طول سال‌های فعالیت خود در زمینه مرمت و احیای آثار تاریخی، نقش به‌سزایی در حفاظت از هویت فرهنگی منطقه داشته است.

از مهم‌ترین بناهایی که وی در مرمت آن‌ها فعالیت داشته می‌توان به مدرسه هدایت، دارالقرآن، مسجد مناره و عمارت خورشید در ارومیه اشاره کرد.

