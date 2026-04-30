به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز، در جلسه‌ای که روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت به‌منظور بررسی پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ برگزار شد، معاونان گردشگری، صنایع‌دستی و کارشناسان مربوطه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با نمایندگان بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات به هنرمندان صنایع‌دستی و متقاضیان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری آذربایجان غربی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: این جلسه به‌منظور تسهیل دسترسی به منابع مالی برای توسعه فعالیت‌های صنایع‌دستی و گردشگری در استان برگزار شده است‌.

رضا حیدری افزود: در این جلسه فرصتی فراهم شده است تا نمایندگان بانک‌ها و مسئولان به پرسش‌ها و ابهامات مربوطه پاسخ دهند و هدف از این نشست، شفاف‌سازی مراحل مالی و افزایش آگاهی هنرمندان و سرمایه‌گذاران درباره فرصت‌های موجود است تا آنها بتوانند از این تسهیلات بهره‌برداری کنند.

او گفت: تسهیلات تبصره ۱۵ به عنوان یک ابزار حمایتی، می‌تواند به رونق صنایع‌دستی و پروژه‌های گردشگری در آذربایجان غربی کمک شایانی کرده و به توسعه فرهنگ و هنر این منطقه منجر شود و امید است با اجرا و پیگیری این پروژه‌ها، حمایت‌های مالی بیشتری از هنرمندان و مجریان این بخش‌ها انجام گیرد.

