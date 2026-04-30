به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم مهدوی روز پنجشنبه ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت تاریخی و باستان‌شناختی این محوطه باستانی گفت: این محوطه در سال‌های گذشته نیز مورد توجه پژوهشگران و باستان‌شناسان قرار داشته و اکنون نیز با رویکردی علمی و کارشناسانه، گام‌های تازه‌ای برای حفاظت و معرفی آن برداشته می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین افزود: این اقدامات با سرپرستی دکتر فاضلی نشلی درحال انجام است؛ ایشان در ادوار گذشته نیز سه فصل سرپرستی کاوش در این محوطه را به عهده داشته و شناخت دقیق و ارزشمندی از ظرفیت‌های تاریخی محوطه دارند و ادامه این روند با تکیه بر تجربه و دانش تخصصی ایشان، می‌تواند زمینه‌ساز نتایج مؤثر و ماندگار باشد.

مهدوی با بیان اینکه در حال حاضر گمانه‌های متعددی در این محوطه زده شده، تصریح کرد: این عملیات با هدف شناسایی دقیق‌تر محدوده‌های باستانی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای حفاظت اصولی از محوطه و راه‌اندازی سایت‌موزه انجام می‌شود.

او خاطرنشان کرد: راه‌اندازی سایت موزه سگزآباد از جمله برنامه‌های اولویت‌دار اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و از مهم‌ترین رویکردهای این مجموعه در حوزه صیانت از محوطه‌های تاریخی فرهنگی و توسعه گردشگری به‌شمار می‌رود.

مهدوی افزود: ایجاد سایت‌موزه در این محوطه می‌تواند زمینه‌ای ارزشمند برای معرفی بهتر پیشینه تاریخی استان قزوین، ارتقای آگاهی عمومی و بهره‌مندی پژوهشگران و علاقه‌مندان از ظرفیت‌های کم‌نظیر این محوطه باستانی را فراهم نماید.

انتهای پیام/