دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در شرق استان گلستان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سرهنگ سید فرامرز میر از شناسایی و دستگیری حفاران غیرمجاز در شرق استان خبر داد و گفت: در راستای تقویت نظارتهای اجتماعی و مقابله با جرائم علیه میراثفرهنگی، موضوع حفاری غیرمجاز در یکی از محوطههای تاریخی روستایی در شهرستان گالیکش در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان افزود: این اقدام در پی دریافت گزارشهای مردمی و پس از انجام رصد اطلاعاتی گسترده میدانی و پایش دقیق منطقه توسط نیروهای یگان حفاظت انجام شد.
او ادامه داد: با برنامهریزی عملیاتی، تیمی مجرب از پایگاه عملیاتی یگان حفاظت شرق استان با همراهی فرماندهی یگان حفاظت استان و با همکاری پاسگاه انتظامی تنگراه و با اخذ نیابت قضایی به محل اعزام شدند.
سرهنگ میر تصریح کرد: مأموران در حین انجام عملیات، سه نفر از حفاران غیرمجاز را در زمان ارتکاب جرم دستگیر کردند.
او گفت: در این عملیات یک دستگاه فلزیاب، یک دستگاه خودرو و ادوات حفاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تنظیم صورتجلسه برای طی مراحل قانونی و قضایی به پاسگاه انتظامی تنگراه تحویل داده شدند.
او با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراثفرهنگی بهعنوان هویت ملی افزود: نیروهای یگان حفاظت بهصورت شبانهروزی در حال گشتزنی و پایش محوطهها و بناهای تاریخی هستند و با هرگونه تعرض و تخلف برخورد قاطع خواهند داشت.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی گلستان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، بهویژه حفاریهای غیرمجاز، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به یگان حفاظت میراثفرهنگی اطلاع دهند.
او تأکید کرد: مشارکت و همراهی مردم نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از تخریب و تاراج آثار تاریخی دارد و میتواند به حفظ این سرمایههای ارزشمند برای نسلهای آینده کمک کند.
سرهنگ میر گفت: شهروندان میتوانند گزارشهای خود را از طریق سامانه ارتباطی میراثفرهنگی به شماره ۰۹۶۶۲ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
