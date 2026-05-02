ارزیابی کیفیت خدمات و استانداردسازی تاسیسات گردشگری میناب در بازدید میدانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید میدانی از تاسیسات گردشگری میناب، وضعیت زیرساختها، روند ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی و سطح رعایت استانداردهای مصوب مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
سلیم محمدی سرپرست معاونت گردشگری و سرمایهگذاری طرحها اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در این بازدید بر اهمیت ارائه خدمات مطلوب، ساماندهی و بهروزرسانی تاسیسات، و همچنین فراهمسازی شرایط مناسب برای توسعه سرمایهگذاریهای جدید تأکید کرد.
او با اشاره به ظرفیتهای متنوع طبیعی، فرهنگی و اقتصادی میناب، این شهرستان را یکی از نقاط اثرگذار در توسعه گردشگری استان دانست و افزود: افزایش کیفیت خدمات، استانداردسازی واحدهای گردشگری و حمایت از سرمایهگذاران، مسیر توسعه گردشگری میناب را هموارتر خواهد کرد.
در پایان این بازدید، بر لزوم تعامل و همکاری بیشتر میان فعالان حوزه گردشگری و دستگاههای متولی تأکید شد تا با ارتقای سطح خدمات و رعایت استانداردهای لازم، زمینه رضایتمندی گردشگران و توسعه پایدار گردشگری در شهرستان میناب فراهم شود.
