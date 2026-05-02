به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدمیکائیل موسوی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با برگزاری جلسه کمیته فنی سرمایهگذاری گردشگری تعداد سه پرونده متقاضی سرمایهگذاری در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: طرحهای مورد بررسی در این جلسه مربوط به پروژههای مرکز تفریحی، سرگرمی، مجتمع گردشگری و سفرهخانه سنتی در شهرستانهای قیدار و زنجان بود.
او گفت: با توجه به درخواستهای متعدد سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان زنجان، اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به صورت متناوب جلسات کمیته فنی سرمایهگذاری را برگزار کرده و برای تسریع روند صدور مجوزها و حمایتهای لازم از سرمایهگذاران تلاش میکند.
