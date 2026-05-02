به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز ندایی، سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با صدور پیامی درگذشت استاد رضا صنیع‌زاده را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: فقدان استاد فرهیخته و متعهد، مرحوم رضا صنیع‌زاده، که از پیشکسوتان هنر میناسازی و مدیران برجسته هنرستان هنرهای زیبای اصفهان بودند، هم برای خانواده محترم او و هم برای هنرمندان صنایع دستی و تمامی فعالان حوزه فرهنگ و هنر اصفهان ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.

استاد صنیع‌زاده از ریشه‌های عمیق هنری خاندان و پدر نگارگر خود برخاست و با نگاه هنرمندانه خود در تربیت نسلی متمایز در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان تلاش کرد. خانواده ایشان نه تنها با قلم و رنگ، بلکه با خون و ایثار در یادبود برادر هنرمند شهیدشان احمد، نام خود را بر لوح افتخار تاریخ ثبت کرده‌اند.

برای آن روح پاک که در جوار امام علی‌بن موسی‌الرضا (ع) به ملکوت اعلی سفر کرده، شفاعت امام رئوف و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌کنم.