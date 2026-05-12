هزار ۲۶۹ اثر در مرحله اول «مهر اصالت ملی» شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار میراثآریا، مرحله اول هشتمین دوره برنامه «مهر اصالت ملی» که تحت نظارت ادارهکل آموزش و ترویج معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی برگزار شد، با معرفی ۱۲۶۹ اثر برگزیده از سراسر کشور به پایان رسید.
نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج معاونت صنایع دستی، در ارزیابی روند اجرای این برنامه، موفقیت استانها در این دوره را نشانهای از آمادگی و بلوغ آنها برای اجرای پروژههای بزرگتر در آینده دانست.
او تأکید کرد: «هدف اصلی ما از اجرای این برنامه، ایجاد اعتماد به نفس در استانها برای اجرای استانداردهای ملی بود که به بهترین شکل محقق شده است.»
برنامه «مهر اصالت» با هدف ارتقای سطح کیفی محصولات صنایعدستی و سازگاری آنها با نیازهای روز طراحی شده است. این برنامه بر محورهایی همچون حفظ اصالت و هویت بومی، قابلیت تولید انبوه یا نیمهانبوه، ملاحظات زیستمحیطی، طراحی کاربردی و ارائه قیمت مناسب برای بازار مصرف تمرکز دارد. همچنین محصولات دارای امتیاز بالا تحت عنوان «نشان برتر» معرفی خواهند شد.
رجایی با اشاره به ضرورت توجه به معیشت تولیدکنندگان و رضایت مصرفکنندگان در شرایط اقتصادی کنونی، تصریح کرد: «مهر اصالت میتواند به یکی از معیارهای اصلی مطلوبیت کالا تبدیل شود.» وی از شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک صنایعدستی دعوت کرد تا با بهرهگیری از محصولات دارای این نشان، اعتماد مخاطبان در فضای مجازی را بیش از پیش تقویت کنند.
مدیرکل آموزش و ترویج در پایان خاطر نشان کرد: پس از اتمام مرحله اول، برنامه وارد مرحله دوم خواهد شد که به صورت ملی و با عنوان «نشان برتر مهر اصالت ملی صنایع دستی» برگزار میشود. در این مرحله، از میان آثار برگزیده مرحله نخست، برگزیدگان نهایی و محصولات تراز اول کشور مشخص خواهند شد.
