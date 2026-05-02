به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهروز ندایی سرپرست معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امروز با تأیید خبر شهادت حسین زارعی، صنعتگر نامآشنای چاقوسازی استان زنجان، اظهار کرد: این هنرمند متعهد و خلاق، ظهر دیروز در جریان عملیات خنثیسازی بمبهای برجایمانده از دوران جنگ رمضان در روستاهای اطراف زنجان به شهادت رسید.
او افزود: حسین زارعی نهتنها در حوزه تولید چاقوهای سنتی زنجان صاحبسبک و مهارت بود، بلکه همواره برای انتقال دانش و تجربه خود به نسل جوان تلاشی خستگیناپذیر داشت. فقدان او برای جامعه صنایعدستی کشور ضایعهای عمیق و جبرانناپذیر است.
سرپرست معاونت صنایعدستی با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام و نیز ۱۴ تن از بسیجیان و پاسداران زنجانی که در این حادثه جان باختند، خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش امروز ایران مرهون جانفشانی همین نیروهای مخلص و متعهد است.
او ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهدا، از تمامی فعالان عرصه صنایع دستی خواست تا میراث معنوی این عزیزان را پاس بدارند.
